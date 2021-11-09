https://ria.ru/20211109/morgenshtern-1758194913.html

Лейблу грозит штраф за пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея

Лейблу грозит штраф за пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея - РИА Новости, 09.11.2021

Лейблу грозит штраф за пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея

Зюзинский суд Москвы зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик". Претензии связаны с песнями Моргенштерна и Элджея,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:51

2021-11-09T12:51

2021-11-09T12:51

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

элджей

моргенштерн (алишер моргенштерн)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758199418_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8e4095d7c44108fbb74b12b4a7714416.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик". Претензии связаны с песнями Моргенштерна и Элджея, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По статье КоАП о пропаганде наркотических средств обществу грозит штраф в размере от 1 до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.Как уточнили в суде, протокол был составлен из-за размещения в открытом доступе песни Моргенштерна "Виски на завтрак", с уточнением, что "в тексте содержалась положительная оценка наркотических средств и их употребления".Также внимание правоохранителей привлекла композиция Элджея "Hello Kitty". В ней не усмотрели положительную оценку наркотиков, однако отметили сам факт их упоминания. Какое именно ведомство составило протокол, однако, не указано.Ранее по этой статье КоАП Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей. На Элджея также был составлен отдельный протокол, но в настоящий момент суд вернул его для устранения недостатков."Раймс Мьюзик" – зарегистрированный в Уфе музыкальный лейбл. В социальных сетях указано, что среди его артистов – молодежные группы "Кис-Кис", "Мэйби Бэйби", певица Дора и многие другие. На странице организации в YouTube 80 тысяч подписчиков.

https://ria.ru/20210707/morgenshtern-1740264669.html

https://ria.ru/20211018/morgenshtern-1755092082.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, элджей, моргенштерн (алишер моргенштерн)