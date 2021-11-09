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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211109/morgenshtern-1758194913.html
Лейблу грозит штраф за пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея
Лейблу грозит штраф за пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея - РИА Новости, 09.11.2021
Лейблу грозит штраф за пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея
Зюзинский суд Москвы зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик". Претензии связаны с песнями Моргенштерна и Элджея,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:51
2021-11-09T12:51
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
элджей
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик". Претензии связаны с песнями Моргенштерна и Элджея, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По статье КоАП о пропаганде наркотических средств обществу грозит штраф в размере от 1 до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.Как уточнили в суде, протокол был составлен из-за размещения в открытом доступе песни Моргенштерна "Виски на завтрак", с уточнением, что "в тексте содержалась положительная оценка наркотических средств и их употребления".Также внимание правоохранителей привлекла композиция Элджея "Hello Kitty". В ней не усмотрели положительную оценку наркотиков, однако отметили сам факт их упоминания. Какое именно ведомство составило протокол, однако, не указано.Ранее по этой статье КоАП Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей. На Элджея также был составлен отдельный протокол, но в настоящий момент суд вернул его для устранения недостатков."Раймс Мьюзик" – зарегистрированный в Уфе музыкальный лейбл. В социальных сетях указано, что среди его артистов – молодежные группы "Кис-Кис", "Мэйби Бэйби", певица Дора и многие другие. На странице организации в YouTube 80 тысяч подписчиков.
https://ria.ru/20210707/morgenshtern-1740264669.html
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шоу-бизнес, знаменитости, элджей, моргенштерн (алишер моргенштерн)
12:51 09.11.2021
 
Лейблу грозит штраф за пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея

Лейблу "Раймс Мьюзик" грозит штраф за пропаганду наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова/Евгения НовоженинаМоргенштерн и Элджей
Моргенштерн и Элджей - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова/Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла "Раймс Мьюзик". Претензии связаны с песнями Моргенштерна и Элджея, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дело об административном нарушении в отношении ООО "Раймс Мьюзик" (образовано в Уфе) зарегистрировано судом, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", – рассказал собеседник агентства.
По статье КоАП о пропаганде наркотических средств обществу грозит штраф в размере от 1 до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Как уточнили в суде, протокол был составлен из-за размещения в открытом доступе песни Моргенштерна "Виски на завтрак", с уточнением, что "в тексте содержалась положительная оценка наркотических средств и их употребления".
Также внимание правоохранителей привлекла композиция Элджея "Hello Kitty". В ней не усмотрели положительную оценку наркотиков, однако отметили сам факт их упоминания. Какое именно ведомство составило протокол, однако, не указано.
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Мосгорсуд признал штраф Моргенштерну за пропаганду наркотиков законным
Ранее по этой статье КоАП Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей. На Элджея также был составлен отдельный протокол, но в настоящий момент суд вернул его для устранения недостатков.
"Раймс Мьюзик" – зарегистрированный в Уфе музыкальный лейбл. В социальных сетях указано, что среди его артистов – молодежные группы "Кис-Кис", "Мэйби Бэйби", певица Дора и многие другие. На странице организации в YouTube 80 тысяч подписчиков.
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