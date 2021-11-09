14:37 09.11.2021 (обновлено: 14:43 09.11.2021)
В Молдавии назвали подорожание газа на 240% геноцидом
Экс-премьер Молдавии Кику назвал подорожание газа на 240% геноцидом
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
КИШИНЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Ион Кику заявил, что рост тарифа на газ на 240% является геноцидом, спровоцировать который могли только безграмотные чиновники.
Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Поскольку в стране действует режим ЧП из-за ситуации в энергетике, Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям обязала Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвердить тариф на газ. Таким образом, тариф для потребителей с 1 ноября вырос с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров.
"Геноцид. Спровоцировать рост на 240% тарифа, который регламентирует государство, могла только компания безграмотных чиновников", - написал Кику на своей странице в Facebook.
Он отметил, что с каждой тысячи кубометров газа власти Молдавии будут получать около 47 долларов. Экс-премьер уверен, что большинство жителей страны не смогут платить по новому тарифу.
При расчете тарифа учитывались прогнозируемые цены на газ на ближайшие 14 месяцев, в "Молдовагазе" взяли за основу цену в 430 долларов за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют. Также были учтены затрата на транспортировку и распределение газа. Новый тариф вступит в силу задним числом с 1 ноября.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления вырос с 245 до 586 долларов за тысячу кубометров, среднего давления - с 230 до 494 долларов, высокого давления - с 223 до 476 долларов за тысячу кубометров. В случае газотранспортных сетей тариф вырос на 298 долларов за тысячу кубометров на пунктах входа и выхода.