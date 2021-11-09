https://ria.ru/20211109/mishustin-1758242756.html

Мишустин рассказал, в каких регионах ситуация с COVID-19 ухудшилась

Мишустин рассказал, в каких регионах ситуация с COVID-19 ухудшилась - РИА Новости, 09.11.2021

Мишустин рассказал, в каких регионах ситуация с COVID-19 ухудшилась

Рост заболеваемости коронавирусом в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях превысил среднероссийские показатели и составил более 15%, сообщил... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:16

2021-11-09T15:16

2021-11-09T15:16

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях превысил среднероссийские показатели и составил более 15%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По итогам прошедшей недели в трех субъектах Российской Федерации - в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях - рост заболеваемости превысил среднероссийские показатели и составил более 15%", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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2021

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