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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/mir-19-1758170795.html
Завершается вторая фаза исследований препарата "МИР 19" от COVID-19
Завершается вторая фаза исследований препарата "МИР 19" от COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
Завершается вторая фаза исследований препарата "МИР 19" от COVID-19
Вторая фаза клинических исследований препарата от коронавируса "МИР 19", разработанного в России, подходит к концу, сообщила глава Федерального... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:21
2021-11-09T11:54
распространение коронавируса
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
коронавирус в россии
общество
вероника скворцова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вторая фаза клинических исследований препарата от коронавируса "МИР 19", разработанного в России, подходит к концу, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова."Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19 "МИР 19", который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований", — сказала она на десятой Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика — 2021".Ранее ФМБА России подало документы на его регистрацию, ожидается, что этот процесс завершится не позднее декабря."МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК — и пептид-носитель.Как заявляли разработчики, это не вакцина от COVID-19, а ингаляционное лекарство. У него не обнаружили побочных эффектов. Оно действует на участок генома коронавируса, отвечающий за его репликацию, что не дает вирусу размножаться.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758187599.html
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус в россии, общество, вероника скворцова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
10:21 09.11.2021 (обновлено: 11:54 09.11.2021)
 
Завершается вторая фаза исследований препарата "МИР 19" от COVID-19

Глава ФМБА Скворцова: препарат "МИР 19" завершает вторую фазу клинических исследований

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время встречи c председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время встречи c председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Вторая фаза клинических исследований препарата от коронавируса "МИР 19", разработанного в России, подходит к концу, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова.
"Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19 "МИР 19", который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований", — сказала она на десятой Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика — 2021".
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Ранее ФМБА России подало документы на его регистрацию, ожидается, что этот процесс завершится не позднее декабря.
"МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК — и пептид-носитель.
Как заявляли разработчики, это не вакцина от COVID-19, а ингаляционное лекарство. У него не обнаружили побочных эффектов. Оно действует на участок генома коронавируса, отвечающий за его репликацию, что не дает вирусу размножаться.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Коронавирус в РоссииОбществоВероника СкворцоваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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