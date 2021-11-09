https://ria.ru/20211109/migranty-1758306642.html

В МИД Франции призвали ЕС жестко ответить Белоруссии из-за мигрантов

В МИД Франции призвали ЕС жестко ответить Белоруссии из-за мигрантов - РИА Новости, 09.11.2021

В МИД Франции призвали ЕС жестко ответить Белоруссии из-за мигрантов

Миграционный кризис на польско-белорусской границе - это европейский кризис, ЕС должен дать Минску жесткий ответ за эту "провокацию", заявил госсекретарь при... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:11

2021-11-09T20:11

2021-11-09T20:11

в мире

белоруссия

польша

мид франции‎

александр лукашенко

мария захарова

госпогранкомитет белоруссии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg

ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Миграционный кризис на польско-белорусской границе - это европейский кризис, ЕС должен дать Минску жесткий ответ за эту "провокацию", заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.Польша, по его словам, пока не обратилась к ЕС за мерами воздействия, о чем в Париже сожалеют."Мы должны ответить жестко, но в соответствии с нашими ценностями и нормами права… Речь идет не только о возведении колючей проволоки (на границе – ред.). Мы должны вместе ответить на эту провокацию Белоруссии, мы поддержим Польшу, если она попросит европейского ответа", - добавил госсекретарь.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии - это некая "гибридная операция" Лукашенко при поддержке России, это ложь.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758290941.html

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758292036.html

белоруссия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, мид франции‎, александр лукашенко, мария захарова, госпогранкомитет белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии