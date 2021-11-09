В МИД Франции призвали ЕС жестко ответить Белоруссии из-за мигрантов
В МИД Франции призвали ЕС дать жесткий ответ Белоруссии из-за миграционного кризиса
ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Миграционный кризис на польско-белорусской границе - это европейский кризис, ЕС должен дать Минску жесткий ответ за эту "провокацию", заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
"Это европейский кризис, который требует европейского ответа. Франция солидарна с Польшей, Литвой и Латвией, поскольку эти три страны напрямую обеспокоены этим давлением… Мы должны в жесткой манере ответить на эту гибридную войну, которая может подать плохой пример нашим соседям", - сказал Бон на правительственном часе в Национальном собрании Франции во вторник.
"Мы должны ответить жестко, но в соответствии с нашими ценностями и нормами права… Речь идет не только о возведении колючей проволоки (на границе – ред.). Мы должны вместе ответить на эту провокацию Белоруссии, мы поддержим Польшу, если она попросит европейского ответа", - добавил госсекретарь.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии - это некая "гибридная операция" Лукашенко при поддержке России, это ложь.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.