https://ria.ru/20211109/migranty-1758305443.html

Белорусский Красный крест доставил мигрантам гуманитарную помощь

Белорусский Красный крест доставил мигрантам гуманитарную помощь - РИА Новости, 09.11.2021

Белорусский Красный крест доставил мигрантам гуманитарную помощь

Представители Белорусского Красного креста доставили во вторник мигрантам на белорусско-польской границе гуманитарную помощь, сообщили представители... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:00

2021-11-09T20:00

2021-11-09T20:00

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 9 ноя – РИА Новости. Представители Белорусского Красного креста доставили во вторник мигрантам на белорусско-польской границе гуманитарную помощь, сообщили представители организации.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.Товары для беженцев из стран Ближнего Востока предоставили белорусские предприятия: агрокомбинат, мясоперерабатывающие и кондитерские производители. В момент передачи помощи и общения представителей власти и общественности с мигрантами в воздухе находилась авиация ВВС Польши."Когда в воздухе кружат вертолеты - это не те методы, которыми надо решать вопросы. Хочу заверить, что та миролюбивая политика, которая есть в нашей стране и гарантирована нашим президентом, будет продолжена и на нее могут рассчитывать все люди на территории нашей страны. Я не ожидал, что у меня будут такие эмоции, достаточно посмотреть в глаза детям. И согреть, и покормить - это то, что мы сейчас можем для них сделать", - рассказал глава комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета республики (верхняя палата белорусского парламента) Виктор Лескович.Воду, в которой остро нуждались в лагере беженцев, во вторник предоставили белорусские пограничники. Силовикам также удалось не допустить при раздаче гуманитарной помощи давки и конфликтов среди мигрантов.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/krizis-1758301109.html

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758292036.html

белоруссия

минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии