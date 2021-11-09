Белорусский Красный крест доставил мигрантам гуманитарную помощь
Белорусский Красный крест доставил мигрантам на границе с Польшей гуманитарную помощь
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСохнущие на колючей проволоке детские вещи в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 9 ноя – РИА Новости. Представители Белорусского Красного креста доставили во вторник мигрантам на белорусско-польской границе гуманитарную помощь, сообщили представители организации.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"Мы привезли груз, который поступит сегодня и еще завтра утром. Среди вещей - одеяла, консервы, вода. Мы можем заверить, что гуманитарной помощи хватит всем, кто сейчас находится в лагере", - рассказали сотрудники Белорусского Красного креста.
Товары для беженцев из стран Ближнего Востока предоставили белорусские предприятия: агрокомбинат, мясоперерабатывающие и кондитерские производители. В момент передачи помощи и общения представителей власти и общественности с мигрантами в воздухе находилась авиация ВВС Польши.
"Когда в воздухе кружат вертолеты - это не те методы, которыми надо решать вопросы. Хочу заверить, что та миролюбивая политика, которая есть в нашей стране и гарантирована нашим президентом, будет продолжена и на нее могут рассчитывать все люди на территории нашей страны. Я не ожидал, что у меня будут такие эмоции, достаточно посмотреть в глаза детям. И согреть, и покормить - это то, что мы сейчас можем для них сделать", - рассказал глава комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета республики (верхняя палата белорусского парламента) Виктор Лескович.
Воду, в которой остро нуждались в лагере беженцев, во вторник предоставили белорусские пограничники. Силовикам также удалось не допустить при раздаче гуманитарной помощи давки и конфликтов среди мигрантов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.