https://ria.ru/20211109/migranty-1758254706.html

Лукашенко назвал борьбу Польши против мигрантов шантажом

Лукашенко назвал борьбу Польши против мигрантов шантажом - РИА Новости, 09.11.2021

Лукашенко назвал борьбу Польши против мигрантов шантажом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил по поводу ситуации на границе с Польшей, что бороться сегодня против мигрантов танками — это шантаж. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:08

2021-11-09T16:08

2021-11-09T18:22

в мире

белоруссия

польша

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил по поводу ситуации на границе с Польшей, что бороться сегодня против мигрантов танками — это шантаж."В современном мире браться за оружие - это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит?" - сказал он в интервью журналу "Национальная оборона". Видео интервью опубликовал Telegram-канал "Пул первого".Президент добавил, что бороться сегодня против мигрантов танками - это шантаж. "Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами" (танками - ред.)? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", - заявил Лукашенко."Мы, конечно, спокойно этому противостоим, мы не задираемся, как некоторые в России пописывают, и наши беглые с ними. Поэтому что мы знаем, если мы, не дай бог, допустим ошибку, если мы оступимся, это сразу вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец, я прекрасно понимаю, к чему это может привести", - добавил белорусский президент.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211109/bezhentsy-1758208865.html

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в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии