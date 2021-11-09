https://ria.ru/20211109/migranty-1758231569.html

В МИД Белоруссии призвали ЕС совместно работать над проблемой мигрантов

В МИД Белоруссии призвали ЕС совместно работать над проблемой мигрантов - РИА Новости, 09.11.2021

В МИД Белоруссии призвали ЕС совместно работать над проблемой мигрантов

Белоруссия с апреля предлагает ЕС консультации по теме миграции и границы, но ответ отрицательный, хотя необходима совместная работа над проблемой, заявил РИА... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:26

2021-11-09T14:26

2021-11-09T14:41

белоруссия

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мид белоруссии

евросоюз

еврокомиссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Белоруссия с апреля предлагает ЕС консультации по теме миграции и границы, но ответ отрицательный, хотя необходима совместная работа над проблемой, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей, они разбили лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. На этом фоне страны ЕС вновь начали говорить о необходимости новых санкций против Белоруссии."Складывается устойчивое впечатление, что наши контрпартнеры либо забывают, либо осознанно замалчивают объективные факты. А они состоят в том, что именно ЕС и его страны-члены приняли решение в одностороннем порядке приостановить диалог с Беларусью, заморозить контакты. В то время как именно Беларусь, напротив, не просто декларирует готовность к диалогу по практическим вопросам, но и инициативно и активно предлагает Еврокомиссии консультации по границе с апреля текущего года, поступая как ответственный партнёр и член международного сообщества", - сказал Глаз, комментируя призывы Запада к новым санкциям против Минска на фоне миграционного кризиса.Он подчеркнул, что "ответ на эти предложения, кстати, был отрицательный"."При этом ответственность стран Запада и ЕС, в частности, за провоцирование глобального миграционного кризиса, по-моему, настолько очевидна, что даже нет смысла ещё раз обращать на это внимание. В таких условиях совершенно нелепо пытаться делать "хорошую мину". Нужно просто признать очевидные вещи и совместно работать над решением проблем", - подчеркнул пресс-секретарь.

https://ria.ru/20211109/bezhentsy-1758208865.html

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире, мид белоруссии, евросоюз, еврокомиссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии