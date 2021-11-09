Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/migranty-1758231569.html
В МИД Белоруссии призвали ЕС совместно работать над проблемой мигрантов
В МИД Белоруссии призвали ЕС совместно работать над проблемой мигрантов - РИА Новости, 09.11.2021
В МИД Белоруссии призвали ЕС совместно работать над проблемой мигрантов
Белоруссия с апреля предлагает ЕС консультации по теме миграции и границы, но ответ отрицательный, хотя необходима совместная работа над проблемой, заявил РИА... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:26
2021-11-09T14:41
белоруссия
в мире
мид белоруссии
евросоюз
еврокомиссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_e769936d66e1cea7c887415d8d96e4aa.jpg
МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Белоруссия с апреля предлагает ЕС консультации по теме миграции и границы, но ответ отрицательный, хотя необходима совместная работа над проблемой, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей, они разбили лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. На этом фоне страны ЕС вновь начали говорить о необходимости новых санкций против Белоруссии."Складывается устойчивое впечатление, что наши контрпартнеры либо забывают, либо осознанно замалчивают объективные факты. А они состоят в том, что именно ЕС и его страны-члены приняли решение в одностороннем порядке приостановить диалог с Беларусью, заморозить контакты. В то время как именно Беларусь, напротив, не просто декларирует готовность к диалогу по практическим вопросам, но и инициативно и активно предлагает Еврокомиссии консультации по границе с апреля текущего года, поступая как ответственный партнёр и член международного сообщества", - сказал Глаз, комментируя призывы Запада к новым санкциям против Минска на фоне миграционного кризиса.Он подчеркнул, что "ответ на эти предложения, кстати, был отрицательный"."При этом ответственность стран Запада и ЕС, в частности, за провоцирование глобального миграционного кризиса, по-моему, настолько очевидна, что даже нет смысла ещё раз обращать на это внимание. В таких условиях совершенно нелепо пытаться делать "хорошую мину". Нужно просто признать очевидные вещи и совместно работать над решением проблем", - подчеркнул пресс-секретарь.
https://ria.ru/20211109/bezhentsy-1758208865.html
https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_683:327:2978:2048_1920x0_80_0_0_817f66c070869707ed889ac0b2528b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, в мире, мид белоруссии, евросоюз, еврокомиссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:26 09.11.2021 (обновлено: 14:41 09.11.2021)
 
В МИД Белоруссии призвали ЕС совместно работать над проблемой мигрантов

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Глаз: нужна совместная работа с ЕС над проблемой мигрантов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Белоруссия с апреля предлагает ЕС консультации по теме миграции и границы, но ответ отрицательный, хотя необходима совместная работа над проблемой, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей, они разбили лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. На этом фоне страны ЕС вновь начали говорить о необходимости новых санкций против Белоруссии.
Колонна военной техники на границе Польши и Белоруссии. Кадр видео
Вчера, 12:56
Польша выстроила боевую технику на границе, заявили в Белоруссии
"Складывается устойчивое впечатление, что наши контрпартнеры либо забывают, либо осознанно замалчивают объективные факты. А они состоят в том, что именно ЕС и его страны-члены приняли решение в одностороннем порядке приостановить диалог с Беларусью, заморозить контакты. В то время как именно Беларусь, напротив, не просто декларирует готовность к диалогу по практическим вопросам, но и инициативно и активно предлагает Еврокомиссии консультации по границе с апреля текущего года, поступая как ответственный партнёр и член международного сообщества", - сказал Глаз, комментируя призывы Запада к новым санкциям против Минска на фоне миграционного кризиса.
Он подчеркнул, что "ответ на эти предложения, кстати, был отрицательный".
"При этом ответственность стран Запада и ЕС, в частности, за провоцирование глобального миграционного кризиса, по-моему, настолько очевидна, что даже нет смысла ещё раз обращать на это внимание. В таких условиях совершенно нелепо пытаться делать "хорошую мину". Нужно просто признать очевидные вещи и совместно работать над решением проблем", - подчеркнул пресс-секретарь.
Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ против беженцев на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 21:51
"Все устроил Лукашенко": что творится на границе с Польшей
 
БелоруссияВ миреМИД БелоруссииЕвросоюзЕврокомиссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
Лента новостейМолния
Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко