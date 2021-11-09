14:26 09.11.2021 (обновлено: 14:41 09.11.2021)
В МИД Белоруссии призвали ЕС совместно работать над проблемой мигрантов
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Глаз: нужна совместная работа с ЕС над проблемой мигрантов
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Белоруссия с апреля предлагает ЕС консультации по теме миграции и границы, но ответ отрицательный, хотя необходима совместная работа над проблемой, заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей, они разбили лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. На этом фоне страны ЕС вновь начали говорить о необходимости новых санкций против Белоруссии.
"Складывается устойчивое впечатление, что наши контрпартнеры либо забывают, либо осознанно замалчивают объективные факты. А они состоят в том, что именно ЕС и его страны-члены приняли решение в одностороннем порядке приостановить диалог с Беларусью, заморозить контакты. В то время как именно Беларусь, напротив, не просто декларирует готовность к диалогу по практическим вопросам, но и инициативно и активно предлагает Еврокомиссии консультации по границе с апреля текущего года, поступая как ответственный партнёр и член международного сообщества", - сказал Глаз, комментируя призывы Запада к новым санкциям против Минска на фоне миграционного кризиса.
Он подчеркнул, что "ответ на эти предложения, кстати, был отрицательный".
"При этом ответственность стран Запада и ЕС, в частности, за провоцирование глобального миграционного кризиса, по-моему, настолько очевидна, что даже нет смысла ещё раз обращать на это внимание. В таких условиях совершенно нелепо пытаться делать "хорошую мину". Нужно просто признать очевидные вещи и совместно работать над решением проблем", - подчеркнул пресс-секретарь.
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