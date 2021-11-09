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Мигранты на белорусско-польской границе рассказали о проблемах с водой
Мигранты на белорусско-польской границе рассказали о проблемах с водой - РИА Новости, 09.11.2021
Мигранты на белорусско-польской границе рассказали о проблемах с водой
Нелегальные мигранты, скопившиеся на границе Белоруссии и Польши, рассказали корреспонденту РИА Новости, что остро нуждаются в воде. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:15
2021-11-09T18:03
в мире
белоруссия
польша
курдистан (иран)
госпогранкомитет белоруссии
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 9 ноя — РИА Новости. Нелегальные мигранты, скопившиеся на границе Белоруссии и Польши, рассказали корреспонденту РИА Новости, что остро нуждаются в воде.Он пояснил, что взрослые могут и потерпеть, но в лагере есть маленькие дети.По словам беженцев, они прибыли в Минск в разное время: "кто-то месяц назад", другие пробыли в городе два дня."Мы не можем оставаться в Курдистане. У нас есть нефть. Но наше правительство — это мафия. Нет работы", — рассказал другой мигрант.Члены одной из семей, насчитывающей десять человек, сообщили, что в конечном итоге собираются попасть в Германию, Данию, Бельгию или Австрию.Накануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.В Сети разошлись видео, на которых мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.По данным белорусского Госпогранкомитета, с польской стороны границы выстроилась цепь из военнослужащих, а также боевая техника.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
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в мире, белоруссия, польша, курдистан (иран), госпогранкомитет белоруссии, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:15 09.11.2021 (обновлено: 18:03 09.11.2021)
 
Мигранты на белорусско-польской границе рассказали о проблемах с водой

Мигранты из стран Ближнего Востока на границе Белоруссии и Польши остро нуждаются в воде

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
 Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 9 ноя — РИА Новости. Нелегальные мигранты, скопившиеся на границе Белоруссии и Польши, рассказали корреспонденту РИА Новости, что остро нуждаются в воде.
"Мы семьей приехали из Курдистана. Провели ночь у костра. Сейчас самая большая проблема — вода", — рассказал беженец Кадим.
Он пояснил, что взрослые могут и потерпеть, но в лагере есть маленькие дети.
По словам беженцев, они прибыли в Минск в разное время: "кто-то месяц назад", другие пробыли в городе два дня.
"Мы не можем оставаться в Курдистане. У нас есть нефть. Но наше правительство — это мафия. Нет работы", — рассказал другой мигрант.
Члены одной из семей, насчитывающей десять человек, сообщили, что в конечном итоге собираются попасть в Германию, Данию, Бельгию или Австрию.
Колонна военной техники на границе Польши и Белоруссии. Кадр видео
Вчера, 12:56
Польша выстроила боевую технику на границе, заявили в Белоруссии
Накануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.
Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.
В Сети разошлись видео, на которых мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.
Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.
К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.
По данным белорусского Госпогранкомитета, с польской стороны границы выстроилась цепь из военнослужащих, а также боевая техника.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи": кризис на границах ЕС
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

Беженцы на белорусско-польской границе
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

Беженцы на белорусско-польской границе
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
© REUTERS / Polish Defence Ministry

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
© Sputnik / Инна Гришук

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

Беженцы на белорусско-польской границе
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

Беженцы на белорусско-польской границе
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

Беженцы на белорусско-польской границе
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

Беженцы на белорусско-польской границе
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

Беженцы на белорусско-польской границе
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

Ситуация на белорусско-польской границе
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
 
В миреБелоруссияПольшаКурдистан (Иран)Госпогранкомитет БелоруссииМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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