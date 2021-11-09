Мигранты на белорусско-польской границе рассказали о проблемах с водой

КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 9 ноя — РИА Новости. Нелегальные мигранты, скопившиеся на границе Белоруссии и Польши, рассказали корреспонденту РИА Новости, что остро нуждаются в воде.Он пояснил, что взрослые могут и потерпеть, но в лагере есть маленькие дети.По словам беженцев, они прибыли в Минск в разное время: "кто-то месяц назад", другие пробыли в городе два дня."Мы не можем оставаться в Курдистане. У нас есть нефть. Но наше правительство — это мафия. Нет работы", — рассказал другой мигрант.Члены одной из семей, насчитывающей десять человек, сообщили, что в конечном итоге собираются попасть в Германию, Данию, Бельгию или Австрию.Накануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.В Сети разошлись видео, на которых мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.По данным белорусского Госпогранкомитета, с польской стороны границы выстроилась цепь из военнослужащих, а также боевая техника.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
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