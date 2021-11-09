https://ria.ru/20211109/migranty-1758220825.html

Дуда заявил о попытках мигрантов прорвать границу Польши

Дуда заявил о попытках мигрантов прорвать границу Польши - РИА Новости, 09.11.2021

Дуда заявил о попытках мигрантов прорвать границу Польши

Несколько тысяч мигрантов пытались в понедельник прорвать границу с Польшей со стороны Белоруссии, заявил после совещания в Варшаве польский президент Анджей... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:38

2021-11-09T13:38

2021-11-09T13:38

в мире

белоруссия

польша

анджей дуда

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Несколько тысяч мигрантов пытались в понедельник прорвать границу с Польшей со стороны Белоруссии, заявил после совещания в Варшаве польский президент Анджей Дуда."Мы предотвратили вчера прорыв границы... Это гибридная акция белорусского режима против Польши и Европейского союза. Эти группы мигрантов, которые вчера шли к польской границе, это несколько тысяч человек, ...направлялись белорусскими службами, которые в последний момент спустили этих людей с нормального шоссе в лес, чтобы они атаковали границу", - сказал Дуда."Были атаки на границу, мы видели этих молодых мужчин, которые атаковали, кидали стволы деревьев, чтобы обвалить ограждение, чтобы перейти границу. Полиции, пограничникам и внутренним войскам удалось удержать границу", - добавил он.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии