13:12 09.11.2021 (обновлено: 13:42 09.11.2021)
Лавров предложил Евросоюзу помочь Белоруссии с мигрантами
Лавров предложил ЕС помочь Белоруссии с мигрантами, как это было в ситуации с Турцией
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Боливии Рохелио Майтой в Доме приемов МИД России.
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюзу нужно отвечать за свои поступки в ситуации с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Польшей и Литвой, и Брюссель мог бы помогать Минску так же, как когда-то помогал Турции справиться с потоками беженцев.
"Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит на тех, кто создал условия для того, чтобы этот кризис разразился. И второй аргумент заключается в необходимости избегать двойных подходов и подходить к позиции стран Евросоюза с едиными стандартами, когда эти вопросы связаны с приемом беженцев или отказом принимать беженцев", - сказал Лавров по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
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"То же самое - страны откуда идут эти беженцы в Евросоюз. Они должны одинаково восприниматься и подход должен быть одинаковым. Вчера на некоторых политологических дискуссиях говорили: а почему вот когда из Турции шли беженцы, ЕС выделил финансирование, чтобы они оставались на территории Турецкой республики. Почему нельзя помогать также белорусам?", - добавил Лавров. Он подчеркнул, что ЕС нужно "отвечать за свои слова и свои поступки".
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.