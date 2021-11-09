https://ria.ru/20211109/migranty-1758214831.html

Лавров предложил Евросоюзу помочь Белоруссии с мигрантами

Лавров предложил Евросоюзу помочь Белоруссии с мигрантами - РИА Новости, 09.11.2021

Лавров предложил Евросоюзу помочь Белоруссии с мигрантами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюзу нужно отвечать за свои поступки в ситуации с миграционным кризисом на границе Белоруссии с... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:12

2021-11-09T13:12

2021-11-09T13:42

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евросоюз

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

польша

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюзу нужно отвечать за свои поступки в ситуации с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Польшей и Литвой, и Брюссель мог бы помогать Минску так же, как когда-то помогал Турции справиться с потоками беженцев."Главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит на тех, кто создал условия для того, чтобы этот кризис разразился. И второй аргумент заключается в необходимости избегать двойных подходов и подходить к позиции стран Евросоюза с едиными стандартами, когда эти вопросы связаны с приемом беженцев или отказом принимать беженцев", - сказал Лавров по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.По его словам, нельзя применять разные подходы и стандарты, например, к Италии и к Польше, когда в Брюсселе рассматривается вопрос о том, как Варшава и Рим ведут себя по отношению к потокам мигрантов, направляющихся в эти страны."То же самое - страны откуда идут эти беженцы в Евросоюз. Они должны одинаково восприниматься и подход должен быть одинаковым. Вчера на некоторых политологических дискуссиях говорили: а почему вот когда из Турции шли беженцы, ЕС выделил финансирование, чтобы они оставались на территории Турецкой республики. Почему нельзя помогать также белорусам?", - добавил Лавров. Он подчеркнул, что ЕС нужно "отвечать за свои слова и свои поступки".В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

https://ria.ru/20211109/migranty-1758207486.html

https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758172867.html

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в мире, белоруссия, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша, сергей лавров, россия