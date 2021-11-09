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Лавров прокомментировал миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии
Лавров прокомментировал миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 09.11.2021
Лавров прокомментировал миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии
Миграционный кризис на белорусско-польской и белорусско-литовской границах должен быть урегулирован с соблюдением норм международного гуманитарного права,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:12
2021-11-09T15:13
в мире
литва
белоруссия
польша
ватикан
евросоюз
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Миграционный кризис на белорусско-польской и белорусско-литовской границах должен быть урегулирован с соблюдением норм международного гуманитарного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я считаю, что решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И, конечно же, в том, чтобы не забывать откуда ноги растут, как у нас говорят", - сказал Лавров по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером."И, конечно же, в том, чтобы не забывать о том, откуда ноги растут, как у нас говорят. А ноги растут из той политики, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, по западным образцам", - сказал Лавров по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.Госпогранкомитет Белоруссии 8 ноября сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Азии и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, литва, белоруссия, польша, ватикан, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:12 09.11.2021 (обновлено: 15:13 09.11.2021)
 
Лавров прокомментировал миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии

Лавров: кризис на границе Белоруссии и Польши нужно решать по нормам гуманитарного права

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Миграционный кризис на белорусско-польской и белорусско-литовской границах должен быть урегулирован с соблюдением норм международного гуманитарного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И, конечно же, в том, чтобы не забывать откуда ноги растут, как у нас говорят", - сказал Лавров по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
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"И, конечно же, в том, чтобы не забывать о том, откуда ноги растут, как у нас говорят. А ноги растут из той политики, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, по западным образцам", - сказал Лавров по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
"При всех шагах, которые сейчас обсуждаются, нужно не забывать о том, откуда все это началось, и по чьей вине все это происходит сейчас", - добавил министр.
Госпогранкомитет Белоруссии 8 ноября сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Азии и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
12:51Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Кремле прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреЛитваБелоруссияПольшаВатиканЕвросоюзНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровГоспогранкомитет БелоруссииМигрантыРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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