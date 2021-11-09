https://ria.ru/20211109/migranty-1758214607.html

Лавров прокомментировал миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии

Лавров прокомментировал миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 09.11.2021

Лавров прокомментировал миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии

Миграционный кризис на белорусско-польской и белорусско-литовской границах должен быть урегулирован с соблюдением норм международного гуманитарного права,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:12

2021-11-09T13:12

2021-11-09T15:13

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литва

белоруссия

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нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Миграционный кризис на белорусско-польской и белорусско-литовской границах должен быть урегулирован с соблюдением норм международного гуманитарного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я считаю, что решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И, конечно же, в том, чтобы не забывать откуда ноги растут, как у нас говорят", - сказал Лавров по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером."И, конечно же, в том, чтобы не забывать о том, откуда ноги растут, как у нас говорят. А ноги растут из той политики, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, по западным образцам", - сказал Лавров по итогам встречи с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.Госпогранкомитет Белоруссии 8 ноября сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Азии и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/bezhentsy-1758208865.html

https://ria.ru/20211109/migranty-1758207486.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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