https://ria.ru/20211109/migranty-1758207486.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии

В Кремле прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии - РИА Новости, 09.11.2021

В Кремле прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии

В Москве обеспокоены ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе, но надеются, что это не приведет к угрозам для безопасности России, заявил... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:51

2021-11-09T12:51

2021-11-09T15:13

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

дмитрий песков

парламентское собрание союза беларуси и россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758176710_0:0:3580:2013_1920x0_80_0_0_cd8da72f5ada230c0ec9a71944b2c949.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Москве обеспокоены ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе, но надеются, что это не приведет к угрозам для безопасности России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Ситуация, безусловно, напряженная, тревожная — это требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение", — сказал он.Самое главное, по словам Пескова, — жизнь и здоровье тех людей, которые скопились у границы."Они требуют пропуск через границу, пытаются проникнуть через границу, они требуют убежища в Польше, на территории Польши - многие открыто об этом говорят. Мы очень внимательно наблюдаем за этим", — добавил пресс-секретарь.Он отметил, что Минск и Москва находятся в постоянном контакте, в том числе по линии спецслужб."Мы видим, что ответственно работают белорусские специалисты. Надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая будет являться угрозой для нашей безопасности", — заключил Песков.Накануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Там они попытались объяснить польским силовикам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни, но их не пропустили.На видео, появившихся в соцсетях, видно, как мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.В Варшаве это назвали "крупнейшей до сих пор попыткой массового силового проникновения" на территорию Польши. Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что этот кризис стал результатом той политики, которую страны Запада проводили в отношении Ближнего Востока и Северной Африки. Он призвал ЕС "отвечать за свои слова и свои поступки" и помочь Белоруссии с мигрантами так же, как помогали Турции.

https://ria.ru/20211109/zakharova-1758226373.html

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, дмитрий песков