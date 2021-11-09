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В Кремле прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии
В Кремле прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии - РИА Новости, 09.11.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии
В Москве обеспокоены ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе, но надеются, что это не приведет к угрозам для безопасности России, заявил... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:51
2021-11-09T15:13
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
дмитрий песков
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Москве обеспокоены ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе, но надеются, что это не приведет к угрозам для безопасности России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Ситуация, безусловно, напряженная, тревожная — это требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение", — сказал он.Самое главное, по словам Пескова, — жизнь и здоровье тех людей, которые скопились у границы."Они требуют пропуск через границу, пытаются проникнуть через границу, они требуют убежища в Польше, на территории Польши - многие открыто об этом говорят. Мы очень внимательно наблюдаем за этим", — добавил пресс-секретарь.Он отметил, что Минск и Москва находятся в постоянном контакте, в том числе по линии спецслужб."Мы видим, что ответственно работают белорусские специалисты. Надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая будет являться угрозой для нашей безопасности", — заключил Песков.Накануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Там они попытались объяснить польским силовикам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни, но их не пропустили.На видео, появившихся в соцсетях, видно, как мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.В Варшаве это назвали "крупнейшей до сих пор попыткой массового силового проникновения" на территорию Польши. Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что этот кризис стал результатом той политики, которую страны Запада проводили в отношении Ближнего Востока и Северной Африки. Он призвал ЕС "отвечать за свои слова и свои поступки" и помочь Белоруссии с мигрантами так же, как помогали Турции.
https://ria.ru/20211109/zakharova-1758226373.html
https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, дмитрий песков
12:51 09.11.2021 (обновлено: 15:13 09.11.2021)
 
В Кремле прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии

Песков назвал тревожной ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Москве обеспокоены ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе, но надеются, что это не приведет к угрозам для безопасности России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Ситуация, безусловно, напряженная, тревожная — это требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение", — сказал он.
Самое главное, по словам Пескова, — жизнь и здоровье тех людей, которые скопились у границы.
"Они требуют пропуск через границу, пытаются проникнуть через границу, они требуют убежища в Польше, на территории Польши - многие открыто об этом говорят. Мы очень внимательно наблюдаем за этим", — добавил пресс-секретарь.
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Он отметил, что Минск и Москва находятся в постоянном контакте, в том числе по линии спецслужб.
"Мы видим, что ответственно работают белорусские специалисты. Надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая будет являться угрозой для нашей безопасности", — заключил Песков.
Накануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы. Там они попытались объяснить польским силовикам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни, но их не пропустили.
На видео, появившихся в соцсетях, видно, как мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.
В Варшаве это назвали "крупнейшей до сих пор попыткой массового силового проникновения" на территорию Польши. Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание по ситуации на границе.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что этот кризис стал результатом той политики, которую страны Запада проводили в отношении Ближнего Востока и Северной Африки. Он призвал ЕС "отвечать за свои слова и свои поступки" и помочь Белоруссии с мигрантами так же, как помогали Турции.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииДмитрий Песков
 
 
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