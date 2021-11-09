https://ria.ru/20211109/migranty-1758203319.html
В Польше заявили о группе белорусских военных у лагеря мигрантов в Кузнице
В Польше заявили о группе белорусских военных у лагеря мигрантов в Кузнице - РИА Новости, 09.11.2021
В Польше заявили о группе белорусских военных у лагеря мигрантов в Кузнице
Большая группа белорусских военнослужащих приближается к лагерю мигрантов на границе с Польшей, сообщило польское Минобороны в соцсети Twitter. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:33
2021-11-09T12:33
2021-11-09T12:58
в мире
белоруссия
польша
министерство обороны польши
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758191748_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_28cb9d8f8da165699020a932d431dbf2.jpg
ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Большая группа белорусских военнослужащих приближается к лагерю мигрантов на границе с Польшей, сообщило польское Минобороны в соцсети Twitter."Большая группа белорусских военнослужащих приближается к лагерю мигрантов в Кузнице", - сообщило ведомство.Польские пограничники также заявили, что Белоруссия наращивает военные силы на границе."Мы наблюдаем за ситуацией с воздуха. Мы наблюдаем там солдат. Их становится все больше", - заявила журналистам во вторник пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.
https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758191748_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_2a0bd40122b0f6bde561708df2ce198b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, министерство обороны польши, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:33 09.11.2021 (обновлено: 12:58 09.11.2021)
В Польше заявили о группе белорусских военных у лагеря мигрантов в Кузнице
В Польше заявили о большой группе белорусских военных рядом с лагерем мигрантов в Кузнице