https://ria.ru/20211109/migranty-1758203319.html

В Польше заявили о группе белорусских военных у лагеря мигрантов в Кузнице

В Польше заявили о группе белорусских военных у лагеря мигрантов в Кузнице - РИА Новости, 09.11.2021

В Польше заявили о группе белорусских военных у лагеря мигрантов в Кузнице

Большая группа белорусских военнослужащих приближается к лагерю мигрантов на границе с Польшей, сообщило польское Минобороны в соцсети Twitter. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:33

2021-11-09T12:33

2021-11-09T12:58

в мире

белоруссия

польша

министерство обороны польши

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Большая группа белорусских военнослужащих приближается к лагерю мигрантов на границе с Польшей, сообщило польское Минобороны в соцсети Twitter."Большая группа белорусских военнослужащих приближается к лагерю мигрантов в Кузнице", - сообщило ведомство.Польские пограничники также заявили, что Белоруссия наращивает военные силы на границе."Мы наблюдаем за ситуацией с воздуха. Мы наблюдаем там солдат. Их становится все больше", - заявила журналистам во вторник пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, министерство обороны польши, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии