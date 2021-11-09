10:23 09.11.2021 (обновлено: 10:46 09.11.2021)
Минобороны Белоруссии прокомментировало ситуацию на границе с Польшей
Минобороны Белоруссии заявило о намеренной политизации Польшей ситуации с мигрантами
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Минобороны Белоруссии заявило, что обвинения со стороны Варшавы якобы в нарушениях границы белорусскими военными и в их причастности к миграционному кризису бездоказательны, при этом польская сторона намеренно политизирует ситуацию.
"Белорусское оборонное ведомство считает обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными… Министерство национальной обороны Республики Польша не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень", - говорится в сообщении белорусского минобороны в Telegram-канале ведомства.
В министерстве пояснили, что вечером в понедельник по инициативе польской стороны в Варшаве состоялась встреча атташе по вопросам обороны при посольстве Белоруссии в Польше Алексея Бортника с представителями министерства национальной обороны Республики Польша по вопросу о якобы имевших место "нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису". "При этом каких-либо доказательств, зафиксированных средствами объективного контроля, по существу данных претензий предъявлено не было", - подчеркивается в сообщении.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Варшава также неоднократно обвиняла белорусскую сторону в провокациях на границе, Минск это отрицал.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.