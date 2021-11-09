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Запад не хочет нести ответственность за миграционный кризис, считают в МИД
Запад не хочет нести ответственность за миграционный кризис, считают в МИД - РИА Новости, 09.11.2021
Запад не хочет нести ответственность за миграционный кризис, считают в МИД
Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T20:18
2021-11-09T21:39
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
белоруссия
минск
москва
польша
александр лукашенко
мария захарова
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она добавила, что за этими обвинениями стоит попытка уйти от реальности и нежелание видеть, в чем суть проблемы, и попытка найти виновных, но только не себя.Захарова подчеркнула, что текущая ситуация с мигрантами является "очередной волной миграционного кризиса", спровоцированного Западом в течение последних десятилетий в регионе Ближнего Востока и севера Африки."Глобальная, тектоническая подвижка началась с антииракской кампании во главе с США", - добавила она.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211109/krizis-1758301109.html
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москва
польша
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия, минск, москва, польша, александр лукашенко, мария захарова, госпогранкомитет белоруссии
20:18 09.11.2021 (обновлено: 21:39 09.11.2021)
 
Запад не хочет нести ответственность за миграционный кризис, считают в МИД

МИД: обвиняя Москву в миграционном кризисе, Запад хочет уйти от ответственности

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Я думала, что это просто нечистоплотность СМИ, которые на протяжении последних недель запустили эту историю в жизнь, что якобы за всем этим стоит Москва. Потом я поняла, что мы опять имеем дело с некоей информационной кампанией. Сегодня эти догадки и подозрения подтвердились", - сказала Захарова в эфире телеканала "Спас" на платформе Youtube.

Она добавила, что за этими обвинениями стоит попытка уйти от реальности и нежелание видеть, в чем суть проблемы, и попытка найти виновных, но только не себя.
Захарова подчеркнула, что текущая ситуация с мигрантами является "очередной волной миграционного кризиса", спровоцированного Западом в течение последних десятилетий в регионе Ближнего Востока и севера Африки.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Вчера, 19:23
Премьер Польши обвинил Лукашенко в миграционном кризисе
"Глобальная, тектоническая подвижка началась с антииракской кампании во главе с США", - добавила она.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 14:04
Захарова ответила МИД Польши на слова об эксплуатации кризиса на границе
 
Ситуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВ миреБелоруссияМинскМоскваПольшаАлександр ЛукашенкоМария ЗахароваГоспогранкомитет Белоруссии
 
 
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