https://ria.ru/20211109/mid-1758307742.html

Запад не хочет нести ответственность за миграционный кризис, считают в МИД

Запад не хочет нести ответственность за миграционный кризис, считают в МИД - РИА Новости, 09.11.2021

Запад не хочет нести ответственность за миграционный кризис, считают в МИД

Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:18

2021-11-09T20:18

2021-11-09T21:39

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

белоруссия

минск

москва

польша

александр лукашенко

мария захарова

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она добавила, что за этими обвинениями стоит попытка уйти от реальности и нежелание видеть, в чем суть проблемы, и попытка найти виновных, но только не себя.Захарова подчеркнула, что текущая ситуация с мигрантами является "очередной волной миграционного кризиса", спровоцированного Западом в течение последних десятилетий в регионе Ближнего Востока и севера Африки."Глобальная, тектоническая подвижка началась с антииракской кампании во главе с США", - добавила она.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/krizis-1758301109.html

https://ria.ru/20211109/zakharova-1758226373.html

белоруссия

минск

москва

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия, минск, москва, польша, александр лукашенко, мария захарова, госпогранкомитет белоруссии