https://ria.ru/20211109/mid-1758287437.html

В МИД резко высказались о позиции Запада из-за ситуации с мигрантами

В МИД резко высказались о позиции Запада из-за ситуации с мигрантами - РИА Новости, 09.11.2021

В МИД резко высказались о позиции Запада из-за ситуации с мигрантами

Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии - это некая "гибридная операция" президента Белоруссии Александра Лукашенко при... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:10

2021-11-09T18:10

2021-11-09T18:24

белоруссия

польша

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

александр лукашенко

мария захарова

госпогранкомитет белоруссии

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя - РИА Новости. Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии - это некая "гибридная операция" президента Белоруссии Александра Лукашенко при поддержке России, это ложь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/migranty-1758284224.html

белоруссия

польша

россия

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белоруссия, польша, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, александр лукашенко, мария захарова, госпогранкомитет белоруссии