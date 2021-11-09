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В МИД резко высказались о позиции Запада из-за ситуации с мигрантами
В МИД резко высказались о позиции Запада из-за ситуации с мигрантами - РИА Новости, 09.11.2021
В МИД резко высказались о позиции Запада из-за ситуации с мигрантами
Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии - это некая "гибридная операция" президента Белоруссии Александра Лукашенко при... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:10
2021-11-09T18:24
белоруссия
польша
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
александр лукашенко
мария захарова
госпогранкомитет белоруссии
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя - РИА Новости. Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии - это некая "гибридная операция" президента Белоруссии Александра Лукашенко при поддержке России, это ложь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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белоруссия, польша, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, александр лукашенко, мария захарова, госпогранкомитет белоруссии
18:10 09.11.2021 (обновлено: 18:24 09.11.2021)
 
В МИД резко высказались о позиции Запада из-за ситуации с мигрантами

В МИД призвали не делать вид, что Белоруссия проводит "гибридную операцию" на границе

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя - РИА Новости. Западу не надо делать вид, что происходящее на границе Польши и Белоруссии - это некая "гибридная операция" президента Белоруссии Александра Лукашенко при поддержке России, это ложь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Делать вид, что это некая гибридная операция, которую проводит президент Белоруссии при якобы каких-то там поддержках, что это случайность, что это вырванная из контекста череда событий, делать вид не надо. Это неправда, это ложь", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Польский военнослужащий на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 17:56
Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе почвой для провокаций
 
БелоруссияПольшаРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВ миреАлександр ЛукашенкоМария ЗахароваГоспогранкомитет Белоруссии
 
 
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