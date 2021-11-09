https://ria.ru/20211109/mid-1758254041.html
Путин сменил посла в Омане
Путин сменил посла в Омане - РИА Новости, 09.11.2021
Путин сменил посла в Омане
Президент России Владимир Путин назначил Илью Моргунова послом РФ в Омане, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:05
2021-11-09T16:05
2021-11-09T16:05
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Илью Моргунова послом РФ в Омане, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно информации на сайте МИД, ранее Моргунов занимал пост главного советника департамента Ближнего Востока и Северной Африки российского внешнеполитического ведомства.Другим указом Путин освободил от данных обязанностей Дмитрия Догадкина.
https://ria.ru/20211109/posol-1758250560.html
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политика, оман, владимир путин, ближний восток, россия
Путин сменил посла в Омане
Путин назначил Илью Моргунова послом в Омане вместо Дмитрия Догадкина