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Путин сменил посла в Омане
Путин сменил посла в Омане - РИА Новости, 09.11.2021
Путин сменил посла в Омане
Президент России Владимир Путин назначил Илью Моргунова послом РФ в Омане, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:05
2021-11-09T16:05
политика
оман
владимир путин
ближний восток
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Илью Моргунова послом РФ в Омане, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно информации на сайте МИД, ранее Моргунов занимал пост главного советника департамента Ближнего Востока и Северной Африки российского внешнеполитического ведомства.Другим указом Путин освободил от данных обязанностей Дмитрия Догадкина.
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оман
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политика, оман, владимир путин, ближний восток, россия
16:05 09.11.2021
 
Путин сменил посла в Омане

Путин назначил Илью Моргунова послом в Омане вместо Дмитрия Догадкина

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Илью Моргунова послом РФ в Омане, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно информации на сайте МИД, ранее Моргунов занимал пост главного советника департамента Ближнего Востока и Северной Африки российского внешнеполитического ведомства.
"Назначить Моргунова Илью Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Султанате Оман", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от данных обязанностей Дмитрия Догадкина.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 15:48
Путин сменил посла в Катаре
 
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