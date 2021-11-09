https://ria.ru/20211109/marker-1758151840.html

Разработчик рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"

Разработчик рассказал о достоинствах российского робота "Маркер" - РИА Новости, 09.11.2021

Разработчик рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"

Робототехническая платформа "Маркер" может безостановочно без заправки осуществлять патрулирование местности в течение двух с половиной суток, рассказал РИА... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T04:04

2021-11-09T04:04

2021-11-09T09:07

наука

технологии

москва

дмитрий рогозин

роскосмос

восточный (космодром)

фонд перспективных исследований

нпо "андроидная техника"

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Робототехническая платформа "Маркер" может безостановочно без заправки осуществлять патрулирование местности в течение двух с половиной суток, рассказал РИА Новости главный конструктор-руководитель лаборатории НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.Он рассказал, что "Маркер" работает на дизельном топливе. Низкий показатель расхода - 3 литра топлива на 100 километров обеспечивает современная гибридная силовая установка и специально разработанный для робота отечественный высокоэффективный электродвигатель, который добавляет еще час движения на аккумуляторах.Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн может оснащаться различным вооружением.Ранее сообщалось, что проведено тестирование робототехнической платформы "Маркер" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, дмитрий рогозин, роскосмос, восточный (космодром), фонд перспективных исследований, нпо "андроидная техника", алексей богданов, россия