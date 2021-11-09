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Наука
https://ria.ru/20211109/marker-1758151840.html
Разработчик рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
Разработчик рассказал о достоинствах российского робота "Маркер" - РИА Новости, 09.11.2021
Разработчик рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
Робототехническая платформа "Маркер" может безостановочно без заправки осуществлять патрулирование местности в течение двух с половиной суток, рассказал РИА... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T04:04
2021-11-09T09:07
наука
технологии
москва
дмитрий рогозин
роскосмос
восточный (космодром)
фонд перспективных исследований
нпо "андроидная техника"
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Робототехническая платформа "Маркер" может безостановочно без заправки осуществлять патрулирование местности в течение двух с половиной суток, рассказал РИА Новости главный конструктор-руководитель лаборатории НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.Он рассказал, что "Маркер" работает на дизельном топливе. Низкий показатель расхода - 3 литра топлива на 100 километров обеспечивает современная гибридная силовая установка и специально разработанный для робота отечественный высокоэффективный электродвигатель, который добавляет еще час движения на аккумуляторах.Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн может оснащаться различным вооружением.Ранее сообщалось, что проведено тестирование робототехнической платформы "Маркер" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.
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технологии, москва, дмитрий рогозин, роскосмос, восточный (космодром), фонд перспективных исследований, нпо "андроидная техника", алексей богданов, россия
04:04 09.11.2021 (обновлено: 09:07 09.11.2021)
 
Разработчик рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"

Разработчик Богданов: российский робот "Маркер" может без заправки двигаться 60 часов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМобильная робототехническая платформа "Маркер"
Мобильная робототехническая платформа Маркер - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Робототехническая платформа "Маркер" может безостановочно без заправки осуществлять патрулирование местности в течение двух с половиной суток, рассказал РИА Новости главный конструктор-руководитель лаборатории НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.

"Робототехнические платформы "Маркер" успешно прошли тестирование долговременного автономного движения на внутреннем полигоне предприятия разработчика. Платформа двигалась по заранее определенному маршруту в течение 10 часов при разном освещении и погодных условиях. Оставшегося после эксперимента запаса топлива хватило бы еще на 50 часов движения, что является одним из лучших показателей автономности в мире", - рассказал Богданов.

Он рассказал, что "Маркер" работает на дизельном топливе. Низкий показатель расхода - 3 литра топлива на 100 километров обеспечивает современная гибридная силовая установка и специально разработанный для робота отечественный высокоэффективный электродвигатель, который добавляет еще час движения на аккумуляторах.
Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн может оснащаться различным вооружением.
Ранее сообщалось, что проведено тестирование робототехнической платформы "Маркер" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.
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НаукаТехнологииМоскваДмитрий РогозинРоскосмосВосточный (космодром)Фонд перспективных исследованийНПО "Андроидная техника"Алексей БогдановРоссия
 
 
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