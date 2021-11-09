https://ria.ru/20211109/malkova-1758231806.html
Адвокат Мальковой рассказала о примирении Светланы с сыном Андреем
Адвокат Мальковой рассказала о примирении Светланы с сыном Андреем - РИА Новости, 09.11.2021
Адвокат Мальковой рассказала о примирении Светланы с сыном Андреем
Адвокат Мальковой Юлия Вербицкая-Линник заявила об улучшении отношений между Светланой и сыном Андреем. Она отметила, что резкие выпады мальчика в социальных... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:37
2021-11-09T14:37
2021-11-09T14:37
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Адвокат Мальковой Юлия Вербицкая-Линник заявила об улучшении отношений между Светланой и сыном Андреем. Она отметила, что резкие выпады мальчика в социальных сетях не отражают реального положения дел.В комментарии Teleprogramma.pro она отметила, что Андрей уже вернулся из Турции в Россию и продолжил учебу. При этом в профиле Малькова в Instagram продолжают появляться виды из теплой страны.Ранее Андрей признавался, что отношения с Анастасией Макеевой у него лучше, чем с матерью.
https://ria.ru/20211101/malkov-1757194814.html
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знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес
Адвокат Мальковой рассказала о примирении Светланы с сыном Андреем
Адвокат Мальковой рассказала об улучшении отношений между Светланой и сыном Андреем