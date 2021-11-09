https://ria.ru/20211109/malkova-1758231806.html

Адвокат Мальковой рассказала о примирении Светланы с сыном Андреем

Адвокат Мальковой рассказала о примирении Светланы с сыном Андреем - РИА Новости, 09.11.2021

Адвокат Мальковой рассказала о примирении Светланы с сыном Андреем

Адвокат Мальковой Юлия Вербицкая-Линник заявила об улучшении отношений между Светланой и сыном Андреем. Она отметила, что резкие выпады мальчика в социальных... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:37

2021-11-09T14:37

2021-11-09T14:37

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Адвокат Мальковой Юлия Вербицкая-Линник заявила об улучшении отношений между Светланой и сыном Андреем. Она отметила, что резкие выпады мальчика в социальных сетях не отражают реального положения дел.В комментарии Teleprogramma.pro она отметила, что Андрей уже вернулся из Турции в Россию и продолжил учебу. При этом в профиле Малькова в Instagram продолжают появляться виды из теплой страны.Ранее Андрей признавался, что отношения с Анастасией Макеевой у него лучше, чем с матерью.

https://ria.ru/20211101/malkov-1757194814.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес