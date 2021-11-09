Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211109/malkova-1758231806.html
Адвокат Мальковой рассказала о примирении Светланы с сыном Андреем
Адвокат Мальковой рассказала о примирении Светланы с сыном Андреем - РИА Новости, 09.11.2021
Адвокат Мальковой рассказала о примирении Светланы с сыном Андреем
Адвокат Мальковой Юлия Вербицкая-Линник заявила об улучшении отношений между Светланой и сыном Андреем. Она отметила, что резкие выпады мальчика в социальных... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:37
2021-11-09T14:37
шоубиз
знаменитости
анастасия макеева
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752643098_0:15:1080:623_1920x0_80_0_0_4e39d9100780f062cf0baecf24dc388b.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Адвокат Мальковой Юлия Вербицкая-Линник заявила об улучшении отношений между Светланой и сыном Андреем. Она отметила, что резкие выпады мальчика в социальных сетях не отражают реального положения дел.В комментарии Teleprogramma.pro она отметила, что Андрей уже вернулся из Турции в Россию и продолжил учебу. При этом в профиле Малькова в Instagram продолжают появляться виды из теплой страны.Ранее Андрей признавался, что отношения с Анастасией Макеевой у него лучше, чем с матерью.
https://ria.ru/20211101/malkov-1757194814.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752643098_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ec750755ea627214f8029550178ba386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес
14:37 09.11.2021
 
Адвокат Мальковой рассказала о примирении Светланы с сыном Андреем

Адвокат Мальковой рассказала об улучшении отношений между Светланой и сыном Андреем

© Фото : @svetamalkova/InstagramСветлана Малькова
Светлана Малькова - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : @svetamalkova/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Адвокат Мальковой Юлия Вербицкая-Линник заявила об улучшении отношений между Светланой и сыном Андреем. Она отметила, что резкие выпады мальчика в социальных сетях не отражают реального положения дел.

"Сейчас дело сдвинулось с мертвой точки, Андрей стал общаться с мамой. Но на публике он продолжает делать резкие заявления. Во всей этой истории много игры и фальши", – отметила Юлия.

В комментарии Teleprogramma.pro она отметила, что Андрей уже вернулся из Турции в Россию и продолжил учебу. При этом в профиле Малькова в Instagram продолжают появляться виды из теплой страны.

"По поводу Андрея у нас противоречивая информация. По тем сведениям, которые есть, он уже вернулся в Россию и продолжает учиться в своем колледже", – добавила Юлия.

Ранее Андрей признавался, что отношения с Анастасией Макеевой у него лучше, чем с матерью.
Актриса Анастасия Макеева на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 15:15Шоубиз
Пасынок Макеевой ответил на вопрос о работе отца
 
ШоубизЗнаменитостиАнастасия МакееваШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
Лента новостейМолния
Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко