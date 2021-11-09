17:09 09.11.2021 (обновлено: 17:45 09.11.2021)
Лукашенко заявил о мафиозной группе, занимающейся транзитом беженцев в ЕС
Лукашенко: в ЕС есть мафиозная структура, обеспечивающая транзит беженцев через Белоруссию
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о работе в ЕС мафиозной структуры, которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию.
"Там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои <...>. И все за деньги", — рассказал он в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона", военному эксперту Игорю Коротченко. Текст интервью приводит агентство Sputnik.
Лукашенко отметил, что соответствующие услуги дорого оплачиваются.
"Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, — это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы", — заявил он.
Ситуация на польско-белорусской границе
Накануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.
Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.
В Сети разошлись видео, на которых мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.
Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.
К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.
По данным белорусского Госпогранкомитета, с польской стороны границы выстроилась цепь из военнослужащих, а также боевая техника.
Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.