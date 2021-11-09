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Лукашенко заявил о мафиозной группе, занимающейся транзитом беженцев в ЕС
Лукашенко заявил о мафиозной группе, занимающейся транзитом беженцев в ЕС - РИА Новости, 09.11.2021
Лукашенко заявил о мафиозной группе, занимающейся транзитом беженцев в ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о работе в ЕС мафиозной структуры, которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:09
2021-11-09T17:45
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
польша
евросоюз
александр лукашенко
игорь коротченко
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о работе в ЕС мафиозной структуры, которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию."Там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои &lt;...&gt;. И все за деньги", — рассказал он в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона", военному эксперту Игорю Коротченко. Текст интервью приводит агентство Sputnik.Лукашенко отметил, что соответствующие услуги дорого оплачиваются. "Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, — это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы", — заявил он. По его словам, этим занимается масштабная структура с ячейками в Германии, Франции и других государствах.Ситуация на польско-белорусской границеНакануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.В Сети разошлись видео, на которых мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.По данным белорусского Госпогранкомитета, с польской стороны границы выстроилась цепь из военнослужащих, а также боевая техника.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
https://ria.ru/20211109/migranty-1758214831.html
https://ria.ru/20211109/germaniya-1758165107.html
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белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, польша, евросоюз, александр лукашенко, игорь коротченко
17:09 09.11.2021 (обновлено: 17:45 09.11.2021)
 
Лукашенко заявил о мафиозной группе, занимающейся транзитом беженцев в ЕС

Лукашенко: в ЕС есть мафиозная структура, обеспечивающая транзит беженцев через Белоруссию

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о работе в ЕС мафиозной структуры, которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию.
"Там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои <...>. И все за деньги", — рассказал он в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона", военному эксперту Игорю Коротченко. Текст интервью приводит агентство Sputnik.
Лукашенко отметил, что соответствующие услуги дорого оплачиваются.
"Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, — это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы", — заявил он.
По его словам, этим занимается масштабная структура с ячейками в Германии, Франции и других государствах.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Боливии Рохелио Майтой в Доме приемов МИД России. - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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Ситуация на польско-белорусской границе

Накануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.
Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.
В Сети разошлись видео, на которых мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.
Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.
К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.
По данным белорусского Госпогранкомитета, с польской стороны границы выстроилась цепь из военнослужащих, а также боевая техника.
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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БелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВ миреПольшаЕвросоюзАлександр ЛукашенкоИгорь Коротченко
 
 
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