https://ria.ru/20211109/mafiya-1758274712.html

Лукашенко заявил о мафиозной группе, занимающейся транзитом беженцев в ЕС

Лукашенко заявил о мафиозной группе, занимающейся транзитом беженцев в ЕС - РИА Новости, 09.11.2021

Лукашенко заявил о мафиозной группе, занимающейся транзитом беженцев в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о работе в ЕС мафиозной структуры, которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:09

2021-11-09T17:09

2021-11-09T17:45

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

польша

евросоюз

александр лукашенко

игорь коротченко

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о работе в ЕС мафиозной структуры, которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию."Там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои <...>. И все за деньги", — рассказал он в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона", военному эксперту Игорю Коротченко. Текст интервью приводит агентство Sputnik.Лукашенко отметил, что соответствующие услуги дорого оплачиваются. "Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, — это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы", — заявил он. По его словам, этим занимается масштабная структура с ячейками в Германии, Франции и других государствах.Ситуация на польско-белорусской границеНакануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.В Сети разошлись видео, на которых мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.По данным белорусского Госпогранкомитета, с польской стороны границы выстроилась цепь из военнослужащих, а также боевая техника.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.

https://ria.ru/20211109/migranty-1758214831.html

https://ria.ru/20211109/germaniya-1758165107.html

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, польша, евросоюз, александр лукашенко, игорь коротченко