23:45 09.11.2021 (обновлено: 23:51 09.11.2021)
В НАСА рассказали, когда люди вновь смогут высадиться на Луну
Глава НАСА Нельсон: новая высадка человека на Луну станет возможна не раньше 2025 года
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Новая посадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года, первый пилотируемый полет в рамках программы "Артемис" на орбиту Луны состоится не раньше мая 2024 года, сообщил на брифинге глава НАСА Билл Нельсон, впервые официально обновив график заявленной предыдущей администрацией программы возвращения американцев на Луну.
"Первый пилотируемый полет миссии "Артемис 2"... состоится не раньше мая 2024 года,... первая посадка (на Луну) состоится не раньше 2025 года", - сказал глава НАСА.
Он объяснил, что задержка вызвана в том числе попыткой коммерческой компании Blue Origin оспорить присуждение НАСА контракта стоимостью 2,9 миллиарда долларов на создание модуля для посадки на Луну компании SpaceX. "Мы потеряли почти полгода", - признал Нельсон.
На время рассмотрения претензии Blue Origin все работы по контракту были приостановлены. На прошлой неделе суд отказался рассматривать иск компании против НАСА, формально положив конец разбирательству.
Администрация Дональда Трампа объявила амбициозный план по возвращению американцев на Луну в 2024 году. Программа "Артемис" предусматривает сначала беспилотный и пилотируемый полеты к Луне, создание окололунной орбитальной станции, а затем посадку человека на поверхность Луны. С приходом нового руководства НАСА при администрации Байдена цель возвращения на Луну сохранилась, но сроки до настоящего времени существенно не менялись.
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