https://ria.ru/20211109/luna-1758322194.html

В НАСА рассказали, когда люди вновь смогут высадиться на Луну

В НАСА рассказали, когда люди вновь смогут высадиться на Луну - РИА Новости, 09.11.2021

В НАСА рассказали, когда люди вновь смогут высадиться на Луну

Новая посадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года, первый пилотируемый полет в рамках программы "Артемис" на орбиту Луны состоится не раньше мая РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T23:45

2021-11-09T23:45

2021-11-09T23:51

spacex

наса

космос - риа наука

дональд трамп

blue origin

луна

билл нельсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96545/32/965453248_0:90:947:622_1920x0_80_0_0_f38d61884f0f70fb2e08e62a4110b036.jpg

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Новая посадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года, первый пилотируемый полет в рамках программы "Артемис" на орбиту Луны состоится не раньше мая 2024 года, сообщил на брифинге глава НАСА Билл Нельсон, впервые официально обновив график заявленной предыдущей администрацией программы возвращения американцев на Луну.Он объяснил, что задержка вызвана в том числе попыткой коммерческой компании Blue Origin оспорить присуждение НАСА контракта стоимостью 2,9 миллиарда долларов на создание модуля для посадки на Луну компании SpaceX. "Мы потеряли почти полгода", - признал Нельсон.На время рассмотрения претензии Blue Origin все работы по контракту были приостановлены. На прошлой неделе суд отказался рассматривать иск компании против НАСА, формально положив конец разбирательству.Администрация Дональда Трампа объявила амбициозный план по возвращению американцев на Луну в 2024 году. Программа "Артемис" предусматривает сначала беспилотный и пилотируемый полеты к Луне, создание окололунной орбитальной станции, а затем посадку человека на поверхность Луны. С приходом нового руководства НАСА при администрации Байдена цель возвращения на Луну сохранилась, но сроки до настоящего времени существенно не менялись.

https://ria.ru/20211109/luna-1758254611.html

https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

spacex, наса, космос - риа наука, дональд трамп, blue origin, луна, билл нельсон