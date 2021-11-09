Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/luna-1758322194.html
В НАСА рассказали, когда люди вновь смогут высадиться на Луну
В НАСА рассказали, когда люди вновь смогут высадиться на Луну - РИА Новости, 09.11.2021
В НАСА рассказали, когда люди вновь смогут высадиться на Луну
Новая посадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года, первый пилотируемый полет в рамках программы "Артемис" на орбиту Луны состоится не раньше мая РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T23:45
2021-11-09T23:51
spacex
наса
космос - риа наука
дональд трамп
blue origin
луна
билл нельсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96545/32/965453248_0:90:947:622_1920x0_80_0_0_f38d61884f0f70fb2e08e62a4110b036.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Новая посадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года, первый пилотируемый полет в рамках программы "Артемис" на орбиту Луны состоится не раньше мая 2024 года, сообщил на брифинге глава НАСА Билл Нельсон, впервые официально обновив график заявленной предыдущей администрацией программы возвращения американцев на Луну.Он объяснил, что задержка вызвана в том числе попыткой коммерческой компании Blue Origin оспорить присуждение НАСА контракта стоимостью 2,9 миллиарда долларов на создание модуля для посадки на Луну компании SpaceX. "Мы потеряли почти полгода", - признал Нельсон.На время рассмотрения претензии Blue Origin все работы по контракту были приостановлены. На прошлой неделе суд отказался рассматривать иск компании против НАСА, формально положив конец разбирательству.Администрация Дональда Трампа объявила амбициозный план по возвращению американцев на Луну в 2024 году. Программа "Артемис" предусматривает сначала беспилотный и пилотируемый полеты к Луне, создание окололунной орбитальной станции, а затем посадку человека на поверхность Луны. С приходом нового руководства НАСА при администрации Байдена цель возвращения на Луну сохранилась, но сроки до настоящего времени существенно не менялись.
https://ria.ru/20211109/luna-1758254611.html
https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96545/32/965453248_0:0:947:710_1920x0_80_0_0_ac0865f4e6841f00a527ffee583f604b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
spacex, наса, космос - риа наука, дональд трамп, blue origin, луна, билл нельсон
23:45 09.11.2021 (обновлено: 23:51 09.11.2021)
 
В НАСА рассказали, когда люди вновь смогут высадиться на Луну

Глава НАСА Нельсон: новая высадка человека на Луну станет возможна не раньше 2025 года

© Фото : NASAАстронавт Эдвин Олдрин на поверхности Луны
Астронавт Эдвин Олдрин на поверхности Луны - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : NASA
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Новая посадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года, первый пилотируемый полет в рамках программы "Артемис" на орбиту Луны состоится не раньше мая 2024 года, сообщил на брифинге глава НАСА Билл Нельсон, впервые официально обновив график заявленной предыдущей администрацией программы возвращения американцев на Луну.
"Первый пилотируемый полет миссии "Артемис 2"... состоится не раньше мая 2024 года,... первая посадка (на Луну) состоится не раньше 2025 года", - сказал глава НАСА.
Он объяснил, что задержка вызвана в том числе попыткой коммерческой компании Blue Origin оспорить присуждение НАСА контракта стоимостью 2,9 миллиарда долларов на создание модуля для посадки на Луну компании SpaceX. "Мы потеряли почти полгода", - признал Нельсон.
На время рассмотрения претензии Blue Origin все работы по контракту были приостановлены. На прошлой неделе суд отказался рассматривать иск компании против НАСА, формально положив конец разбирательству.
Луна и самолет на закате - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
16:08
Представлена схема полета на Луну первых российских космонавтов
Администрация Дональда Трампа объявила амбициозный план по возвращению американцев на Луну в 2024 году. Программа "Артемис" предусматривает сначала беспилотный и пилотируемый полеты к Луне, создание окололунной орбитальной станции, а затем посадку человека на поверхность Луны. С приходом нового руководства НАСА при администрации Байдена цель возвращения на Луну сохранилась, но сроки до настоящего времени существенно не менялись.
Растущая луна в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 02:40
История исследования Луны
 
SpaceXНАСАКосмос - РИА НаукаДональд ТрампBlue OriginЛунаБилл Нельсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
Лента новостейМолния
Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко