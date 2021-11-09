https://ria.ru/20211109/luna-1758254611.html

Представлена схема полета на Луну первых российских космонавтов

Представлена схема полета на Луну первых российских космонавтов - РИА Новости, 09.11.2021

Представлена схема полета на Луну первых российских космонавтов

Отправка российских космонавтов на Луну потребует четырех пусков ракеты "Ангара-А5В", но с зазором в месяц запусками, говорится в тезисах сотрудника РКК... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:08

2021-11-09T16:08

2021-11-09T16:33

ркк "энергия"

космос - риа наука

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Отправка российских космонавтов на Луну потребует четырех пусков ракеты "Ангара-А5В", но с зазором в месяц запусками, говорится в тезисах сотрудника РКК "Энергия" (разработчик пилотируемых станций и космических кораблей), опубликованных на сайте Научно-технической конференции ученых и специалистов."Россия ведет разработку собственной лунной программы. Для организации лунной экспедиции на данный момент рассматривается вариант запуска пилотируемой миссии к Луне с помощью четырехпусковой схемы полета с использованием ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5В", - говорится в тезисах.Четыре пуска требуются для сборки лунного перелетного комплекса, состоящего из взлетно-посадочного комплекса (позволит космонавтам совершить посадку и затем взлететь с Луны), двух кислородно-водородных транспортных кораблей (отвозят поочередно посадочный комплекс и корабль с космонавтами к Луне) и перспективного пилотируемого транспортного корабля "Орленок" (создается на базе корабля "Орел", разрабатываемого "Энергией").Первая ракета выводит лунный взлетно-посадочный комплекс на околоземную орбиту. Через месяц производится запуск транспортных кораблей - такой срок необходим для подготовки стартового стола космодрома к новому пуску "водородной "Ангары-А5В". После второго пуска производится стыковка двух запущенных объектов, и транспортный корабль отвозит взлетно-посадочный комплекс к Луне.Спустя месяц к околоземной орбитальной станции запускается пилотируемый корабль с экипажем "Орленок". На станции они месяц ожидают пуска четвертой ракеты, которая выводит в космос еще один транспортный корабль, который стыкуется с "Орленком" и везет его к Луне. На окололунной орбите происходит сборка всего комплекса, космонавты переходят в спускаемый аппарат и высаживаются на Луне."Предполагается, что экипаж проведет на Луне около двух недель", - говорится в тезисах.Затем взлетно-посадочный комплекс стартует, стыкуется на лунной орбите с кораблем "Орленок", и космонавты на нем возвращаются на Землю.Специалисты корпорации "Энергия" определили возможные нештатные ситуации во время такой экспедиции, разработали способы их парирования.Как сообщалось, высадка российских космонавтов на Луне планируется на 2030 год.

https://ria.ru/20210528/luna-1734515456.html

https://ria.ru/20211021/luna-1755606353.html

https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html

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ркк "энергия", космос - риа наука, луна, россия