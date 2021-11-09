18:32 09.11.2021 (обновлено: 21:48 09.11.2021)
Литва ввела режим ЧП на границе с Белоруссией
Сейм Литвы с 10 ноября ввел на месяц режим ЧП на границе с Белоруссией
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сейм Литвы утвердил предложение правительства страны ввести чрезвычайное положение вдоль границы с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами.
"Сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Такое решение было принято впервые в истории восстановленной независимой Литвы", — говорится в сообщении в Twitter парламента.
По данным Sputnik Литва, в сейме 122 депутата проголосовали за, один выступил против, воздержавшихся не было.
Режим ЧП вступит в силу 10 ноября и продлится один месяц. Он будет действовать вдоль границы, а также будет распространяться на поселения иностранцев — на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, в Мядининкае, в Кибартае, в Рукле и в лагере в Науйининкае.
Ситуация на польско-белорусской границе
Накануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.
Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.
В Сети разошлись видео, на которых мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.
Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.
К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.
По данным белорусского Госпогранкомитета, с польской стороны границы выстроилась цепь из военнослужащих, а также боевая техника.
Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.