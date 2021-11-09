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Литва ввела режим ЧП на границе с Белоруссией
Литва ввела режим ЧП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 09.11.2021
Литва ввела режим ЧП на границе с Белоруссией
Сейм Литвы утвердил предложение правительства страны ввести чрезвычайное положение вдоль границы с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:32
2021-11-09T21:48
в мире
литва
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
польша
евросоюз
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сейм Литвы утвердил предложение правительства страны ввести чрезвычайное положение вдоль границы с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами.По данным Sputnik Литва, в сейме 122 депутата проголосовали за, один выступил против, воздержавшихся не было.Режим ЧП вступит в силу 10 ноября и продлится один месяц. Он будет действовать вдоль границы, а также будет распространяться на поселения иностранцев — на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, в Мядининкае, в Кибартае, в Рукле и в лагере в Науйининкае.Ситуация на польско-белорусской границеНакануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.В Сети разошлись видео, на которых мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.По данным белорусского Госпогранкомитета, с польской стороны границы выстроилась цепь из военнослужащих, а также боевая техника.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
https://ria.ru/20211109/granitsa-1758290941.html
https://ria.ru/20211109/migranty-1758214831.html
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в мире, литва, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша, евросоюз
18:32 09.11.2021 (обновлено: 21:48 09.11.2021)
 
Литва ввела режим ЧП на границе с Белоруссией

Сейм Литвы с 10 ноября ввел на месяц режим ЧП на границе с Белоруссией

© REUTERS / Ints KalninsЛитовские военные недалеко от границы с Белоруссией
Литовские военные недалеко от границы с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сейм Литвы утвердил предложение правительства страны ввести чрезвычайное положение вдоль границы с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами.
"Сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Такое решение было принято впервые в истории восстановленной независимой Литвы", — говорится в сообщении в Twitter парламента.
По данным Sputnik Литва, в сейме 122 депутата проголосовали за, один выступил против, воздержавшихся не было.
Режим ЧП вступит в силу 10 ноября и продлится один месяц. Он будет действовать вдоль границы, а также будет распространяться на поселения иностранцев — на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, в Мядининкае, в Кибартае, в Рукле и в лагере в Науйининкае.

Ситуация на польско-белорусской границе

Накануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.
Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 18:26
Премьер Польши обвинил Россию в причастности к кризису на границе
В Сети разошлись видео, на которых мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.
Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.
К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.
По данным белорусского Госпогранкомитета, с польской стороны границы выстроилась цепь из военнослужащих, а также боевая техника.
В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Боливии Рохелио Майтой в Доме приемов МИД России. - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 13:12
Лавров предложил Евросоюзу помочь Белоруссии с мигрантами
 
В миреЛитваБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииПольшаЕвросоюз
 
 
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