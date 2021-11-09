https://ria.ru/20211109/litva-1758291913.html

Литва ввела режим ЧП на границе с Белоруссией

Литва ввела режим ЧП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 09.11.2021

Литва ввела режим ЧП на границе с Белоруссией

Сейм Литвы утвердил предложение правительства страны ввести чрезвычайное положение вдоль границы с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:32

2021-11-09T18:32

2021-11-09T21:48

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сейм Литвы утвердил предложение правительства страны ввести чрезвычайное положение вдоль границы с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами.По данным Sputnik Литва, в сейме 122 депутата проголосовали за, один выступил против, воздержавшихся не было.Режим ЧП вступит в силу 10 ноября и продлится один месяц. Он будет действовать вдоль границы, а также будет распространяться на поселения иностранцев — на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, в Мядининкае, в Кибартае, в Рукле и в лагере в Науйининкае.Ситуация на польско-белорусской границеНакануне несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону польской границы.Как сообщали в Минске, оказавшись перед заграждением, беженцы попытались объяснить польским пограничникам, что покинули свои страны из-за опасности для жизни.В Сети разошлись видео, на которых мигранты пытаются сломать забор и перерезают колючую проволоку. В ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.Власти Польши подчеркивали, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.К вечеру нелегалы установили палатки у границы и разожгли костры.По данным белорусского Госпогранкомитета, с польской стороны границы выстроилась цепь из военнослужащих, а также боевая техника.В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности, в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет "ни денег, ни сил" сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно сообщала о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758290941.html

https://ria.ru/20211109/migranty-1758214831.html

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в мире, литва, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша, евросоюз