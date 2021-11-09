https://ria.ru/20211109/litva-1758237163.html

Литва намерена объявить ЧП, ограничивающее права мигрантов, сообщили СМИ

Литва намерена объявить ЧП, ограничивающее права мигрантов, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.11.2021

Литва намерена объявить ЧП, ограничивающее права мигрантов, сообщили СМИ

Чрезвычайное положение, которое литовское правительство предлагает ввести парламенту страны, предполагает его действие вдоль границы с Белоруссией и на... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:53

2021-11-09T14:53

2021-11-09T14:53

в мире

литва

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758224906_172:0:3813:2048_1920x0_80_0_0_2ce54ce9f981cad2dec605a9d96854a5.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Чрезвычайное положение, которое литовское правительство предлагает ввести парламенту страны, предполагает его действие вдоль границы с Белоруссией и на протяжении пяти километров вглубь Литвы, а также в местах размещения мигрантов, включая ограничение их права на общение, сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT.Как отмечает портал, объявление чрезвычайного положения также позволило бы использовать резервные фонды правительства для реагирования на сложившуюся ситуацию. Помимо прочего, на литовской стороне границы сохранится усиленный контроль. "Власти также будут уполномочены останавливать и обыскивать транспортные средства и людей на предмет незаконного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других опасных веществ, а также задерживать правонарушителей", - добавляет LRT.Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что чрезвычайное положение позволит "ввести ограничения на передвижение вдоль границы плюс пять километров, ограничения на собрания, ограничения на общение в центрах размещения мигрантов и, конечно же, более активное участие вооруженных сил", отмечает портал.Билотайте добавила, что введение режима чрезвычайного положения позволило бы Литве полностью закрыть границу с Белоруссией в случае необходимости. "Это также позволило бы нам ограничить въезд иностранцев в (пограничную) зону. Это дало бы нам возможность позволять въезжать и выезжать из зоны только тем, у кого есть разрешения", - отметила министр, её слова приводит портал LRT.Ранее правительство Литвы решило объявить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за потока мигрантов, это решение еще должен утвердить парламент.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/zakharova-1758226373.html

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

литва

белоруссия

минск

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии