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https://ria.ru/20211109/litva-1758237163.html
Литва намерена объявить ЧП, ограничивающее права мигрантов, сообщили СМИ
Литва намерена объявить ЧП, ограничивающее права мигрантов, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.11.2021
Литва намерена объявить ЧП, ограничивающее права мигрантов, сообщили СМИ
Чрезвычайное положение, которое литовское правительство предлагает ввести парламенту страны, предполагает его действие вдоль границы с Белоруссией и на... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:53
2021-11-09T14:53
в мире
литва
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Чрезвычайное положение, которое литовское правительство предлагает ввести парламенту страны, предполагает его действие вдоль границы с Белоруссией и на протяжении пяти километров вглубь Литвы, а также в местах размещения мигрантов, включая ограничение их права на общение, сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT.Как отмечает портал, объявление чрезвычайного положения также позволило бы использовать резервные фонды правительства для реагирования на сложившуюся ситуацию. Помимо прочего, на литовской стороне границы сохранится усиленный контроль. "Власти также будут уполномочены останавливать и обыскивать транспортные средства и людей на предмет незаконного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других опасных веществ, а также задерживать правонарушителей", - добавляет LRT.Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что чрезвычайное положение позволит "ввести ограничения на передвижение вдоль границы плюс пять километров, ограничения на собрания, ограничения на общение в центрах размещения мигрантов и, конечно же, более активное участие вооруженных сил", отмечает портал.Билотайте добавила, что введение режима чрезвычайного положения позволило бы Литве полностью закрыть границу с Белоруссией в случае необходимости. "Это также позволило бы нам ограничить въезд иностранцев в (пограничную) зону. Это дало бы нам возможность позволять въезжать и выезжать из зоны только тем, у кого есть разрешения", - отметила министр, её слова приводит портал LRT.Ранее правительство Литвы решило объявить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за потока мигрантов, это решение еще должен утвердить парламент.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211109/zakharova-1758226373.html
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в мире, литва, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:53 09.11.2021
 
Литва намерена объявить ЧП, ограничивающее права мигрантов, сообщили СМИ

Портал LRT: Литва намерена ввести режим ЧП, который ограничит право мигрантов на общение

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Чрезвычайное положение, которое литовское правительство предлагает ввести парламенту страны, предполагает его действие вдоль границы с Белоруссией и на протяжении пяти километров вглубь Литвы, а также в местах размещения мигрантов, включая ограничение их права на общение, сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT.
"Чрезвычайное положение предполагает его действие вдоль границы с Белоруссией на протяжении пяти километров вглубь страны, а также в местах размещения мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и Вильнюсе. Эта мера предполагает включение ограничения права нелегальных мигрантов, размещенных в Литве, на общение в письменной форме или по телефону и т.д., за исключением контактов с властями страны", - говорится в сообщении.
Как отмечает портал, объявление чрезвычайного положения также позволило бы использовать резервные фонды правительства для реагирования на сложившуюся ситуацию. Помимо прочего, на литовской стороне границы сохранится усиленный контроль. "Власти также будут уполномочены останавливать и обыскивать транспортные средства и людей на предмет незаконного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других опасных веществ, а также задерживать правонарушителей", - добавляет LRT.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что чрезвычайное положение позволит "ввести ограничения на передвижение вдоль границы плюс пять километров, ограничения на собрания, ограничения на общение в центрах размещения мигрантов и, конечно же, более активное участие вооруженных сил", отмечает портал.
Билотайте добавила, что введение режима чрезвычайного положения позволило бы Литве полностью закрыть границу с Белоруссией в случае необходимости. "Это также позволило бы нам ограничить въезд иностранцев в (пограничную) зону. Это дало бы нам возможность позволять въезжать и выезжать из зоны только тем, у кого есть разрешения", - отметила министр, её слова приводит портал LRT.
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В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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