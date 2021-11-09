https://ria.ru/20211109/litva-1758226078.html

Литва призвала ЕС поддержать строительство забора на границе с Белоруссией

Литва призвала ЕС поддержать строительство забора на границе с Белоруссией - РИА Новости, 09.11.2021

Литва призвала ЕС поддержать строительство забора на границе с Белоруссией

Президент Литвы Гитанас Науседа провел разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем по ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, он призвал... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:01

2021-11-09T14:01

2021-11-09T14:01

в мире

белоруссия

минск

латвия

европейский совет

александр лукашенко

шарль мишель

госпогранкомитет белоруссии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа провел разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем по ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, он призвал Евросоюз поддержать строительство ограждения на границе и расширить санкции."Беспрецедентная ситуация на внешней границе ЕС с Белоруссией требует незамедлительной реакции Евросоюза. В ходе разговора с главой Евросовета я призвал ЕС ускорить изменения политики в сфере миграции и предоставления убежища, поддержать строительство физического ограждения и расширить санкции против белорусского режима", - написал Науседа в Twitter.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/evrosoyuz-1758222597.html

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Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе. 2021-11-09T14:01 true PT0M40S

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в мире, белоруссия, минск, латвия, европейский совет, александр лукашенко, шарль мишель, госпогранкомитет белоруссии, евросовет, гитанас науседа, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии