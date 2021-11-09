https://ria.ru/20211109/litva-1758178415.html

Правительство Литвы решило объявить ЧП на границе с Белоруссией

Правительство Литвы решило объявить ЧП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 09.11.2021

Правительство Литвы решило объявить ЧП на границе с Белоруссией

Правительство Литвы решило объявить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за потока мигрантов с Ближнего Востока, это решение еще должен утвердить... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:03

2021-11-09T11:03

2021-11-09T11:03

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство Литвы решило объявить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией из-за потока мигрантов с Ближнего Востока, это решение еще должен утвердить парламент, сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT."Правительство Литвы приняло решение объявить чрезвычайное положение на границе страны с Беларусью. Это решение еще предстоит утвердить парламенту. Этот шаг был предпринят в ответ на попытки сотен мигрантов насильственно въехать в Польшу из Беларуси, что привело к столкновениям с польскими силами безопасности в понедельник. Варшава заявляет, что приток организован минским режимом", - говорится в сообщении.Как добавляет портал, в понедельник литовская сторона привела свои войска на белорусской границе в состояние повышенной готовности, в то время как пограничники заявили, что они также готовятся к "потенциальным сценариям".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758164583.html

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Лагерь беженцев на границе Белоруссии и Польши Число беженцев, подошедших к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки. 2021-11-09T11:03 true PT0M57S

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии