https://ria.ru/20211109/kultura-1758230698.html

Темрезов: в селах КЧР в 2022 году откроются 6 домов культуры

Темрезов: в селах КЧР в 2022 году откроются 6 домов культуры - РИА Новости, 09.11.2021

Темрезов: в селах КЧР в 2022 году откроются 6 домов культуры

В селах КЧР в 2022 году откроются 6 домов культуры, написал глава республики Рашид Темрезов в социальных сетях. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:19

2021-11-09T14:19

2021-11-09T14:19

карачаево-черкесская республика

общество

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 9 ноя — РИА Новости. В селах КЧР в 2022 году откроются 6 домов культуры, написал глава республики Рашид Темрезов в социальных сетях.Он отметил, что в новом году после реконструкции откроются дома культуры в сельских населенных пунктах - Садовое, Кардоникская и Али-Бердуковский, новые ДК буду построены в селах Кызыл-Октябрь, Октябрьское и Дружба."Несмотря на разный уровень технической готовности зданий, уже в следующем году планируем открыть двери всех учреждений", - написал Темрезов.Глава КЧР отметил, что в 2021 году была существенно укреплена материальная база республиканских учреждений культуры, для 12 ДК было закуплено музыкальное оборудование и одежда для сцены. За текущий год были отремонтированы и построены 9 новых домов культуры.Всего в КЧР за последние пять лет в рамках федеральных целевых программ "Устойчивое развитие сельских территорий" и "Развитие культуры и туризма" построено, реконструировано и отремонтировано 33 сельских дома культуры на 8736 мест.

https://ria.ru/20211102/ipoteka-1757325944.html

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общество, рашид темрезов