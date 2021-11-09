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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211109/kultura-1758230698.html
Темрезов: в селах КЧР в 2022 году откроются 6 домов культуры
Темрезов: в селах КЧР в 2022 году откроются 6 домов культуры - РИА Новости, 09.11.2021
Темрезов: в селах КЧР в 2022 году откроются 6 домов культуры
В селах КЧР в 2022 году откроются 6 домов культуры, написал глава республики Рашид Темрезов в социальных сетях. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:19
2021-11-09T14:19
карачаево-черкесская республика
общество
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 9 ноя — РИА Новости. В селах КЧР в 2022 году откроются 6 домов культуры, написал глава республики Рашид Темрезов в социальных сетях.Он отметил, что в новом году после реконструкции откроются дома культуры в сельских населенных пунктах - Садовое, Кардоникская и Али-Бердуковский, новые ДК буду построены в селах Кызыл-Октябрь, Октябрьское и Дружба."Несмотря на разный уровень технической готовности зданий, уже в следующем году планируем открыть двери всех учреждений", - написал Темрезов.Глава КЧР отметил, что в 2021 году была существенно укреплена материальная база республиканских учреждений культуры, для 12 ДК было закуплено музыкальное оборудование и одежда для сцены. За текущий год были отремонтированы и построены 9 новых домов культуры.Всего в КЧР за последние пять лет в рамках федеральных целевых программ "Устойчивое развитие сельских территорий" и "Развитие культуры и туризма" построено, реконструировано и отремонтировано 33 сельских дома культуры на 8736 мест.
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общество, рашид темрезов
14:19 09.11.2021
 

Темрезов: в селах КЧР в 2022 году откроются 6 домов культуры

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиГлава республики Рашид Темрезов
Глава республики Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 9 ноя — РИА Новости. В селах КЧР в 2022 году откроются 6 домов культуры, написал глава республики Рашид Темрезов в социальных сетях.
Он отметил, что в новом году после реконструкции откроются дома культуры в сельских населенных пунктах - Садовое, Кардоникская и Али-Бердуковский, новые ДК буду построены в селах Кызыл-Октябрь, Октябрьское и Дружба.
"Несмотря на разный уровень технической готовности зданий, уже в следующем году планируем открыть двери всех учреждений", - написал Темрезов.
Глава КЧР отметил, что в 2021 году была существенно укреплена материальная база республиканских учреждений культуры, для 12 ДК было закуплено музыкальное оборудование и одежда для сцены. За текущий год были отремонтированы и построены 9 новых домов культуры.
Всего в КЧР за последние пять лет в рамках федеральных целевых программ "Устойчивое развитие сельских территорий" и "Развитие культуры и туризма" построено, реконструировано и отремонтировано 33 сельских дома культуры на 8736 мест.
Центр ипотечного кредитования Тамбовского отделения ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 10:24Карачаево-Черкесская Республика
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Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоРашид Темрезов
 
 
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