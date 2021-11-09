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Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"
Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс" - РИА Новости, 09.11.2021
Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия "тормозит" подготовку встреч в "нормандском формате". РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T01:20
2021-11-09T01:20
в мире
украина
киев
франция
москва
дмитрий песков
сергей лавров
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия "тормозит" подготовку встреч в "нормандском формате".Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник сообщил, что 11 ноября провести встречу глав МИД "нормандского формата", как это предлагают сделать Германия и Франция, невозможно, во-первых, из-за его графика, во-вторых, потому что пока нет реакции на предложения Москвы по итоговому документу встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Москва готова к переговорам в "нормандском формате" на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить документ, а с этим у коллег "пока проблема".Кулеба считает, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия по итоговому документу министерской встречи "нормандского формата"."В очередной раз призываю российскую сторону к конструктивному вовлечению в реальный процесс политико-дипломатического урегулирования", - сказал Кулеба."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20211108/donbass-1758129075.html
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в мире, украина, киев, франция, москва, дмитрий песков, сергей лавров, дмитрий кулеба, минские соглашения, россия
01:20 09.11.2021
 
Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"

Глава МИД Украины Кулеба: Россия "тормозит" подготовку встреч в "нормандском формате"

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия "тормозит" подготовку встреч в "нормандском формате".
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник сообщил, что 11 ноября провести встречу глав МИД "нормандского формата", как это предлагают сделать Германия и Франция, невозможно, во-первых, из-за его графика, во-вторых, потому что пока нет реакции на предложения Москвы по итоговому документу встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Москва готова к переговорам в "нормандском формате" на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить документ, а с этим у коллег "пока проблема".
"Недавно Украина получила, одновременно с Германией и Францией, проект итогового документа встречи министров "нормандского формата", который предложила РФ. Он был далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией. Фактически, российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды. Это не проект документа, а попытка затормозить процесс, подорвать усилия наших немецких и французских партнеров как посредников, которые пытаются организовать результативные встречи", - цитирует министра агентство УНН.
Кулеба считает, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия по итоговому документу министерской встречи "нормандского формата".
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"В очередной раз призываю российскую сторону к конструктивному вовлечению в реальный процесс политико-дипломатического урегулирования", - сказал Кулеба.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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