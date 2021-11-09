Глава МИД Украины заявил, что Россия "тормозит" "нормандский процесс"
Глава МИД Украины Кулеба: Россия "тормозит" подготовку встреч в "нормандском формате"
КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия "тормозит" подготовку встреч в "нормандском формате".
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник сообщил, что 11 ноября провести встречу глав МИД "нормандского формата", как это предлагают сделать Германия и Франция, невозможно, во-первых, из-за его графика, во-вторых, потому что пока нет реакции на предложения Москвы по итоговому документу встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Москва готова к переговорам в "нормандском формате" на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить документ, а с этим у коллег "пока проблема".
"Недавно Украина получила, одновременно с Германией и Францией, проект итогового документа встречи министров "нормандского формата", который предложила РФ. Он был далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией. Фактически, российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды. Это не проект документа, а попытка затормозить процесс, подорвать усилия наших немецких и французских партнеров как посредников, которые пытаются организовать результативные встречи", - цитирует министра агентство УНН.
Кулеба считает, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия по итоговому документу министерской встречи "нормандского формата".
"В очередной раз призываю российскую сторону к конструктивному вовлечению в реальный процесс политико-дипломатического урегулирования", - сказал Кулеба.
Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.