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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211109/krym-1758303108.html
В Крыму предложили начать раскопки на месте нахождения ханского дворца
В Крыму предложили начать раскопки на месте нахождения ханского дворца - РИА Новости, 09.11.2021
В Крыму предложили начать раскопки на месте нахождения ханского дворца
В Крыму обсуждают будущее территории, где в средние века мог находиться ханский дворцовый комплекс Калга-Султана: в минкультуры региона заявили, что она... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T19:45
2021-11-09T19:45
культура
республика крым
симферополь
эйваз умеров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Крыму обсуждают будущее территории, где в средние века мог находиться ханский дворцовый комплекс Калга-Султана: в минкультуры региона заявили, что она включена в перечень вновь выявленных объектов археологического наследия и строительство там не ведется, в региональной национально-культурной автономии крымских татар при этом призвали пересмотреть границы объекта и начать второй этап археологических исследований.Остатки дворцового комплекса были обнаружены в ноябре 2017 года. Калга — титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства. Резиденцией, по утверждению историков, был дворец и мечеть, которые располагались в районе нынешнего симферопольского парка Салгирка, неподалеку от гостиницы "Москва" по улице Воровского. Резиденция относится к XV веку времен Крымского ханства. В начале ноября жители Крыма начали сообщать в соцсетях, что на на территории бывшего дворца ведется строительство."Объект культурного наследия "Участок городской застройки Ак-Мечети, XVII-XVIII вв. (место вероятного расположения дворца Калга-Султана)" включен в перечень вновь выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Республики Крым. Никакой застройки там не ведется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры Крыма.Как пояснили в ведомстве, частное строительство, действительно, ведется, но на тех участках, которые изначально принадлежали жителям города. После обнаружения остатков комплекса в границы объекта культурного наследия были включены участки, принадлежащие жителям. Однако после проведения археологических исследований их исключили, так как археологи не обнаружили там археологический культурный слой. Исследования проводил Институт археологии Крыма РАН."Границы территории выявленного объекта археологии "Участок городской застройки Ак-Мечети, XVII-XVIII вв. (место вероятного расположения дворца Калга-Султана)" были изменены путем исключения из них земельных участков, принадлежащих гражданам, в связи с получением указанных отчетов об археологических исследованиях на земельных участках", - подчеркнули в министерстве.Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил РИА Новости, что считает целесообразным вернуть обратно выведенные участки и начать второй масштабный этап археологических исследований на месте возможного нахождения дворцового комплекса."Лично для меня непонятно, каким образом часть территории исключили из вновь выявленного объекта культурного наследия "Участок городской застройки Ак-Мечети, XVII-XVIII вв. (место вероятного расположения Калга-Султана)", причем граница прошла прямо по границе участков, на которые претендовал застройщик. Ситуацию возмутительная и требует немедленной реакции правоохранителей и надзорных ведомств, а также возвращения в границы объекта "Калга-Султан" выведенных участков. Это наше общее достояние и передачи в третьи руки не подлежит", - подчеркнул Умеров.
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республика крым, симферополь, эйваз умеров
19:45 09.11.2021
 
В Крыму предложили начать раскопки на месте нахождения ханского дворца

В Крыму предложили начать раскопки на месте возможного нахождения ханского дворца

© Pixabay / Jumbuk73Инструменты археолога
Инструменты археолога - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Pixabay / Jumbuk73
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. В Крыму обсуждают будущее территории, где в средние века мог находиться ханский дворцовый комплекс Калга-Султана: в минкультуры региона заявили, что она включена в перечень вновь выявленных объектов археологического наследия и строительство там не ведется, в региональной национально-культурной автономии крымских татар при этом призвали пересмотреть границы объекта и начать второй этап археологических исследований.
Остатки дворцового комплекса были обнаружены в ноябре 2017 года. Калга — титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства. Резиденцией, по утверждению историков, был дворец и мечеть, которые располагались в районе нынешнего симферопольского парка Салгирка, неподалеку от гостиницы "Москва" по улице Воровского. Резиденция относится к XV веку времен Крымского ханства. В начале ноября жители Крыма начали сообщать в соцсетях, что на на территории бывшего дворца ведется строительство.
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"Объект культурного наследия "Участок городской застройки Ак-Мечети, XVII-XVIII вв. (место вероятного расположения дворца Калга-Султана)" включен в перечень вновь выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Республики Крым. Никакой застройки там не ведется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры Крыма.
Как пояснили в ведомстве, частное строительство, действительно, ведется, но на тех участках, которые изначально принадлежали жителям города. После обнаружения остатков комплекса в границы объекта культурного наследия были включены участки, принадлежащие жителям. Однако после проведения археологических исследований их исключили, так как археологи не обнаружили там археологический культурный слой. Исследования проводил Институт археологии Крыма РАН.
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"Границы территории выявленного объекта археологии "Участок городской застройки Ак-Мечети, XVII-XVIII вв. (место вероятного расположения дворца Калга-Султана)" были изменены путем исключения из них земельных участков, принадлежащих гражданам, в связи с получением указанных отчетов об археологических исследованиях на земельных участках", - подчеркнули в министерстве.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил РИА Новости, что считает целесообразным вернуть обратно выведенные участки и начать второй масштабный этап археологических исследований на месте возможного нахождения дворцового комплекса.
"Лично для меня непонятно, каким образом часть территории исключили из вновь выявленного объекта культурного наследия "Участок городской застройки Ак-Мечети, XVII-XVIII вв. (место вероятного расположения Калга-Султана)", причем граница прошла прямо по границе участков, на которые претендовал застройщик. Ситуацию возмутительная и требует немедленной реакции правоохранителей и надзорных ведомств, а также возвращения в границы объекта "Калга-Султан" выведенных участков. Это наше общее достояние и передачи в третьи руки не подлежит", - подчеркнул Умеров.
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КультураРеспублика КрымСимферопольЭйваз Умеров
 
 
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