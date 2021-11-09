https://ria.ru/20211109/krym-1758176325.html

В Крыму назвали слова Лукашенко фактическим признанием статуса полуострова

В Крыму назвали слова Лукашенко фактическим признанием статуса полуострова - РИА Новости, 09.11.2021

В Крыму назвали слова Лукашенко фактическим признанием статуса полуострова

Председатель госсовета республики Крым Владимир Константинов назвал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании посетить полуостров... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:52

2021-11-09T10:52

2021-11-09T10:52

политика

севастополь

республика крым

белоруссия

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александр лукашенко

владимир константинов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Председатель госсовета республики Крым Владимир Константинов назвал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании посетить полуостров фактическим признанием его российского статуса.Ранее Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в режиме видеоконференции, пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым. В свою очередь, Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны."Безусловно, этого заявления ждали долго люди, подчиненные в самой Белоруссии. Они ждали позицию своего руководства, и когда она сформировалась, то вопросов дальше не будет по продвижению всех межрегиональных соглашений с Крымом", - сказал Константинов журналистам."По сути дела да, безусловно. По факту это уже признание", - добавил спикер парламента Крыма.

https://ria.ru/20211105/lukashenko-1757804908.html

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политика, севастополь, республика крым, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, владимир константинов, россия