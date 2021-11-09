https://ria.ru/20211109/krizis-1758301109.html

Премьер Польши обвинил Лукашенко в миграционном кризисе

Премьер Польши обвинил Лукашенко в миграционном кризисе - РИА Новости, 09.11.2021

Премьер Польши обвинил Лукашенко в миграционном кризисе

За миграционным кризисом на польско-белорусской границе стоит президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T19:23

2021-11-09T19:23

2021-11-09T19:49

в мире

белоруссия

польша

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

матеуш моравецкий

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 9 ноя – РИА Новости. За миграционным кризисом на польско-белорусской границе стоит президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на внеочередном заседании сейма."Все отдаем себе отчет о том, что один человек, это Александр Лукашенко, привел специально десятки тысяч человек в Белоруссию, это Александр Лукашенко переносит эти группы людей, мигрантов, специально и иногда силой, у нас есть такая информация, на нашу восточную границу... И это Александр Лукашенко, который несет ответственность за то, чтобы эти люди вернулись в свои страны, туда, где им место", - заявил премьер.Ранее Моравецкий заявил, что целью "спектакля" на границе Польши и Белоруссии является создание хаоса в ЕС - то же самое, что, по словам премьера, было реализовано в другом направлении несколько лет назад (в 2015-2016 годах).В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758277756.html

https://ria.ru/20211109/migranty-1758254706.html

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, матеуш моравецкий, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии