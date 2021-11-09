19:23 09.11.2021 (обновлено: 19:49 09.11.2021)
Премьер Польши обвинил Лукашенко в миграционном кризисе
Премьер Польши Моравецкий: за миграционным кризисом на белорусской границе стоит Лукашенко
© John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© John Thys
БЕРЛИН, 9 ноя – РИА Новости. За миграционным кризисом на польско-белорусской границе стоит президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на внеочередном заседании сейма.
"Все отдаем себе отчет о том, что один человек, это Александр Лукашенко, привел специально десятки тысяч человек в Белоруссию, это Александр Лукашенко переносит эти группы людей, мигрантов, специально и иногда силой, у нас есть такая информация, на нашу восточную границу... И это Александр Лукашенко, который несет ответственность за то, чтобы эти люди вернулись в свои страны, туда, где им место", - заявил премьер.
Ранее Моравецкий заявил, что целью "спектакля" на границе Польши и Белоруссии является создание хаоса в ЕС - то же самое, что, по словам премьера, было реализовано в другом направлении несколько лет назад (в 2015-2016 годах).
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.