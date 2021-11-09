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Мурашко заявил о замедлении темпов заболеваемости COVID-19
Мурашко заявил о замедлении темпов заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
Мурашко заявил о замедлении темпов заболеваемости COVID-19
Рост числа пациентов с коронавирусом, находящихся под присмотром врачей, замедлился на прошлой неделе, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:18
2021-11-09T15:18
2021-11-09T15:18
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Рост числа пациентов с коронавирусом, находящихся под присмотром врачей, замедлился на прошлой неделе, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."На минувшей неделе мы впервые за два месяца отмечаем, что замедлился рост пациентов, находящихся под наблюдением медицинских работников, но тем не менее это число достаточно высокое, это 1 миллион 360 тысяч человек. В целом по стране это на 16 тысяч меньше, чем днем ранее", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211109/murashko-1758238300.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Мурашко заявил о замедлении темпов заболеваемости COVID-19
Мурашко: рост числа пациентов с COVID-19 замедлился на прошлой неделе