https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758189016.html
В России за сутки выписали 32 036 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 32 036 человек после COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
В России за сутки выписали 32 036 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 32 036 человек после COVID-19, за все время – 7 619 596, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:38
2021-11-09T11:38
2021-11-09T11:38
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 32 036 человек после COVID-19, за все время – 7 619 596, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 036 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 619 596", - говорится в сообщении.В частности, в Москве – 7257, в Подмосковье – 2892, в Санкт-Петербурге – 3154.
https://ria.ru/20211109/revaktsinatsiya-1758151276.html
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В России за сутки выписали 32 036 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 32 036 человек после COVID-19, за все время — 7 619 596