https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758187472.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 09.11.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5 287, Подмосковье - 2 818, Санкт-Петербурге - 2 680, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:34
2021-11-09T11:34
2021-11-09T11:34
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здоровье - общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5 287, Подмосковье - 2 818, Санкт-Петербурге - 2 680, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Ненецком и Чукотском автономных округах - по 15 и 19 соответственно.
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общество, санкт-петербург, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 5287