https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758187472.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 09.11.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5 287, Подмосковье - 2 818, Санкт-Петербурге - 2 680, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:34

2021-11-09T11:34

2021-11-09T11:34

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5 287, Подмосковье - 2 818, Санкт-Петербурге - 2 680, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Ненецком и Чукотском автономных округах - по 15 и 19 соответственно.

https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758186417.html

санкт-петербург

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии