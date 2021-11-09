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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758187472.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 09.11.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5 287, Подмосковье - 2 818, Санкт-Петербурге - 2 680, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:34
2021-11-09T11:34
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5 287, Подмосковье - 2 818, Санкт-Петербурге - 2 680,&nbsp; сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Ненецком и Чукотском автономных округах - по 15 и 19 соответственно.
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общество, санкт-петербург, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:34 09.11.2021
 
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 5287

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова
Медицинский работник и пациент в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5 287, Подмосковье - 2 818, Санкт-Петербурге - 2 680,  сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 5 287, Московская область - 2 818, Санкт-Петербург - 2 680", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Ненецком и Чукотском автономных округах - по 15 и 19 соответственно.
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
11:32Распространение коронавируса
В России за сутки выявили 39 160 новых случаев COVID-19
 
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