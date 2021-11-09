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Кемеровская область обновила антирекорд по числу новых случаев COVID-19
Кемеровская область обновила антирекорд по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
Кемеровская область обновила антирекорд по числу новых случаев COVID-19
Кузбасс обновил антирекорд по числу суточных заражений коронавирусом, заболели 336 человек, следует из сообщения оперштаба региона. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:13
2021-11-09T09:13
2021-11-09T09:13
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здоровье - общество
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КЕМЕРОВО, 9 ноя – РИА новости. Кузбасс обновил антирекорд по числу суточных заражений коронавирусом, заболели 336 человек, следует из сообщения оперштаба региона.Предыдущий антирекорд в регионе был зафиксирован 7 ноября текущего года – 329 заразившихся."За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией… Четыре пациента скончались", – говорится в сообщении.Больше всего заболевших выявлено в Новокузнецке (54), Кемерово (52) и Междуреченске (29).По данным на вторник, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлены 66 496 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 62 511 пациентов, 1497 человек скончались.
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общество, кемеровская область, новокузнецк, междуреченск, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Кемеровская область обновила антирекорд по числу новых случаев COVID-19
В Кемеровской области выявили 336 новых случаев COVID-19 за сутки