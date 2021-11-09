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Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей - РИА Новости, 09.11.2021
Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
Последние всплески заболеваемости COVID-19 показали, что дети, равно как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее, а неприятные последствия, такие как... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T03:03
2021-11-09T03:04
распространение коронавируса
общество
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
андрей поздняков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Последние всплески заболеваемости COVID-19 показали, что дети, равно как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее, а неприятные последствия, такие как мультисистемный воспалительный синдром, могут проявиться спустя недели после выздоровления, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.По его словам, "чаще всего сам COVID-19 у таких детей протекал в легкой или даже субклинической форме". Инфекционист добавил, что возможная причина его развития - гиперимунная реакция организма на SARS-CoV-2, только, в сравнении со взрослыми пациентами, отсроченная по времени.Поздняков уточнил, что для синдрома характерны быстрое появление лихорадки с температурой выше 38,5, плохо сбиваемой жаропонижающими средствами, и симптомы интоксикации. Кроме того, более чем у половины пациентов появляются различные варианты сыпи. Также развиваются явления конъюнктивита, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ (хейлит). Увеличиваются лимфоузлы, начинаются желудочно-кишечные расстройства, снижается артериальное давление, иногда вплоть до проявления шока, нарушается работа сердца.Врач отметил, что в целом постковидный синдром у детей – состояние, встречающееся нечасто, в отличие от взрослых. Чаще всего оно проявляется астенической и неврологической симптоматикой – усталость, нарушения сна, изменение настроения, тревожность, утомляемость."Специфического лечения постковидных состояний ни у детей, ни у взрослых не существует. Для детей наиболее актуальным является упорядочивание режима дня с достаточным сном, соблюдение полноценного режима питания, правильного по составу, курсы витаминов. Медикаментозная терапия подключается индивидуально, при наличии показаний для нее", - заключил Поздняков.
https://ria.ru/20211106/deti-1757887508.html
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общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков
03:03 09.11.2021 (обновлено: 03:04 09.11.2021)
 
Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей

Врач Поздянков: дети, как и взрослые, стали болеть COVID-19 чаще и тяжелее

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВрач в ковидном отделении
Врач в ковидном отделении - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Последние всплески заболеваемости COVID-19 показали, что дети, равно как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее, а неприятные последствия, такие как мультисистемный воспалительный синдром, могут проявиться спустя недели после выздоровления, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Самое грозное последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей – мультисистемный воспалительный синдром (МВС). К счастью, он встречается нечасто. Вероятнее всего, МВС у детей – это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1-4 недели после перенесенного заболевания", - объяснил Поздняков.
По его словам, "чаще всего сам COVID-19 у таких детей протекал в легкой или даже субклинической форме". Инфекционист добавил, что возможная причина его развития - гиперимунная реакция организма на SARS-CoV-2, только, в сравнении со взрослыми пациентами, отсроченная по времени.
Поздняков уточнил, что для синдрома характерны быстрое появление лихорадки с температурой выше 38,5, плохо сбиваемой жаропонижающими средствами, и симптомы интоксикации. Кроме того, более чем у половины пациентов появляются различные варианты сыпи. Также развиваются явления конъюнктивита, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ (хейлит). Увеличиваются лимфоузлы, начинаются желудочно-кишечные расстройства, снижается артериальное давление, иногда вплоть до проявления шока, нарушается работа сердца.
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Врач отметил, что в целом постковидный синдром у детей – состояние, встречающееся нечасто, в отличие от взрослых. Чаще всего оно проявляется астенической и неврологической симптоматикой – усталость, нарушения сна, изменение настроения, тревожность, утомляемость.
"Специфического лечения постковидных состояний ни у детей, ни у взрослых не существует. Для детей наиболее актуальным является упорядочивание режима дня с достаточным сном, соблюдение полноценного режима питания, правильного по составу, курсы витаминов. Медикаментозная терапия подключается индивидуально, при наличии показаний для нее", - заключил Поздняков.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровьеКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАндрей Поздняков
 
 
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