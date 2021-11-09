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Китай осудил визит американских конгрессменов на Тайвань
Китай осудил визит американских конгрессменов на Тайвань - РИА Новости, 09.11.2021
Китай осудил визит американских конгрессменов на Тайвань
Китай осуждает визит конгрессменов США на Тайвань и призывает Вашингтон прекратить провокации, об этом заявил во вторник официальный представитель министерства... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:42
2021-11-09T16:47
в мире
сша
вашингтон (город)
тайвань
минобороны кнр
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ПЕКИН, 9 ноя - РИА Новости. Китай осуждает визит конгрессменов США на Тайвань и призывает Вашингтон прекратить провокации, об этом заявил во вторник официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.Ранее тайваньское новостное агентство Central News Agency сообщило, что во вторник вечером на остров Тайвань приземлился военный самолет с делегацией конгрессменов США.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября в общей сложности направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.
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в мире, сша, вашингтон (город), тайвань, минобороны кнр
16:42 09.11.2021 (обновлено: 16:47 09.11.2021)
 
Китай осудил визит американских конгрессменов на Тайвань

Китай осудил визит конгрессменов США на Тайвань и призвал Вашингтон прекратить провокации

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ПЕКИН, 9 ноя - РИА Новости. Китай осуждает визит конгрессменов США на Тайвань и призывает Вашингтон прекратить провокации, об этом заявил во вторник официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

"Мы решительно выступаем против и осуждаем это. Тайвань – это неотъемлемая часть Китая. США грубо вмешались во внутренние дела Китая, нанесли серьезный ущерб территориальному суверенитету Китая и поставили мир и стабильность в Тайваньском проливе под угрозу. Мы призываем США немедленно прекратить свои провокационные действия", - говорится в заявлении ведомства в социальной сети WeChat.

Ранее тайваньское новостное агентство Central News Agency сообщило, что во вторник вечером на остров Тайвань приземлился военный самолет с делегацией конгрессменов США.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября в общей сложности направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.
Мартин Шульц - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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В миреСШАВашингтон (город)ТайваньМинобороны КНР
 
 
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