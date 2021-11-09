https://ria.ru/20211109/knr-1758264698.html

Китай осудил визит американских конгрессменов на Тайвань

Китай осудил визит американских конгрессменов на Тайвань - РИА Новости, 09.11.2021

Китай осудил визит американских конгрессменов на Тайвань

Китай осуждает визит конгрессменов США на Тайвань и призывает Вашингтон прекратить провокации, об этом заявил во вторник официальный представитель министерства... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:42

2021-11-09T16:42

2021-11-09T16:47

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ПЕКИН, 9 ноя - РИА Новости. Китай осуждает визит конгрессменов США на Тайвань и призывает Вашингтон прекратить провокации, об этом заявил во вторник официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.Ранее тайваньское новостное агентство Central News Agency сообщило, что во вторник вечером на остров Тайвань приземлился военный самолет с делегацией конгрессменов США.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября в общей сложности направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.

https://ria.ru/20211109/evroparlament-1758205090.html

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в мире, сша, вашингтон (город), тайвань, минобороны кнр