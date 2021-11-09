16:42 09.11.2021 (обновлено: 16:47 09.11.2021)
Китай осудил визит американских конгрессменов на Тайвань
Китай осудил визит конгрессменов США на Тайвань и призвал Вашингтон прекратить провокации
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
ПЕКИН, 9 ноя - РИА Новости. Китай осуждает визит конгрессменов США на Тайвань и призывает Вашингтон прекратить провокации, об этом заявил во вторник официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
"Мы решительно выступаем против и осуждаем это. Тайвань – это неотъемлемая часть Китая. США грубо вмешались во внутренние дела Китая, нанесли серьезный ущерб территориальному суверенитету Китая и поставили мир и стабильность в Тайваньском проливе под угрозу. Мы призываем США немедленно прекратить свои провокационные действия", - говорится в заявлении ведомства в социальной сети WeChat.
Ранее тайваньское новостное агентство Central News Agency сообщило, что во вторник вечером на остров Тайвань приземлился военный самолет с делегацией конгрессменов США.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября в общей сложности направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.