https://ria.ru/20211109/klimat-1758302695.html
МИД призвал США отказаться от выпадов в сторону России по теме климата
МИД призвал США отказаться от выпадов в сторону России по теме климата - РИА Новости, 09.11.2021
МИД призвал США отказаться от выпадов в сторону России по теме климата
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обвинения США в адрес России в недостаточных усилиях по борьбе с негативными последствиями изменения... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T19:43
2021-11-09T19:43
2021-11-09T21:46
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обвинения США в адрес России в недостаточных усилиях по борьбе с негативными последствиями изменения климата бездоказательными.Она отметила, что такие заявления звучали во время проходящей в Глазго конференции по климату от американских политиков, включая бывшего президента США Барака Обаму."Эти бездоказательные обвинения вызывают по меньшей мере недоумение", — заявила Захарова, которую цитирует сайт ведомства.Представитель МИД добавила, что российская сторона ждет не поучений, а конкретных шагов от американских партнеров по этому вопросу."Призываем США, второго по величине эмитента парниковых газов в мире, отказаться от голословных выпадов в чей-либо адрес и совместно работать на международных площадках в целях эффективной борьбы с негативными последствиями изменения климата", — резюмировала Захарова.Она отметила, что позиция России, в отличие от Соединенных Штатов, была и остается последовательной и не зависит от политической конъюнктуры."Принимаемые в нашей стране меры носят конкретный и комплексный характер. Ведь для России изменение климата — серьезный вызов на национальном уровне", — подчеркнула дипломат.На пресс-конференции в Глазго, где проходит климатический саммит, президент США Джо Байден раскритиковал Россию и Китай за их фактическое неучастие в форуме "Двадцатки" в Риме. Он заявил, что у Путина "горит тундра, но он молчит относительно желания что-либо делать".Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что она горит, как и леса в Калифорнии или Турции, — и это "как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся".Обама, в свою очередь, сказал, что ему "было прискорбно видеть, что лидеры двух крупнейших источников выбросов, Китая и России, отказались присутствовать на мероприятиях".Российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин не были на встрече лично, но участвовали по видеосвязи.
https://ria.ru/20211104/sammit-1757616369.html
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в мире, сша, москва, россия
19:43 09.11.2021 (обновлено: 21:46 09.11.2021)
МИД призвал США отказаться от выпадов в сторону России по теме климата
МИД призвал США отказаться от выпадов в сторону России по теме климата
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
назвала обвинения США
в адрес России
в недостаточных усилиях по борьбе с негативными последствиями изменения климата бездоказательными.
Она отметила, что такие заявления звучали во время проходящей в Глазго
конференции по климату от американских политиков, включая бывшего президента США Барака Обаму
.
"Эти бездоказательные обвинения вызывают по меньшей мере недоумение", — заявила Захарова, которую цитирует сайт
ведомства.
Представитель МИД добавила, что российская сторона ждет не поучений, а конкретных шагов от американских партнеров по этому вопросу.
"Призываем США, второго по величине эмитента парниковых газов в мире, отказаться от голословных выпадов в чей-либо адрес и совместно работать на международных площадках в целях эффективной борьбы с негативными последствиями изменения климата", — резюмировала Захарова.
Она отметила, что позиция России, в отличие от Соединенных Штатов, была и остается последовательной и не зависит от политической конъюнктуры.
"Принимаемые в нашей стране меры носят конкретный и комплексный характер. Ведь для России изменение климата — серьезный вызов на национальном уровне", — подчеркнула дипломат.
На пресс-конференции в Глазго
, где проходит климатический саммит, президент США Джо Байден
раскритиковал Россию и Китай
за их фактическое неучастие в форуме "Двадцатки" в Риме
. Он заявил, что у Путина "горит тундра, но он молчит относительно желания что-либо делать".
Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что она горит, как и леса в Калифорнии или Турции, — и это "как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся".
Обама, в свою очередь, сказал, что ему "было прискорбно видеть, что лидеры двух крупнейших источников выбросов, Китая и России, отказались присутствовать на мероприятиях".
Российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин
не были на встрече лично, но участвовали по видеосвязи.