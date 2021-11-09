https://ria.ru/20211109/kitay-1758280567.html

Вооруженные силы Китая проведут патрулирование у берегов Тайваня

Вооруженные силы Китая проведут патрулирование у берегов Тайваня - РИА Новости, 09.11.2021

Вооруженные силы Китая проведут патрулирование у берегов Тайваня

Вооруженные силы Китая проведут боевое патрулирование в Тайваньском проливе на фоне визита на остров конгрессменов США, следует из заявления Восточной зоны... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:36

2021-11-09T17:36

2021-11-09T17:36

в мире

сша

китай

тайвань

гоминьдан

минобороны китая

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ПЕКИН, 9 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Китая проведут боевое патрулирование в Тайваньском проливе на фоне визита на остров конгрессменов США, следует из заявления Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.Ранее тайваньское новостное агентство Central News Agency сообщило, что во вторник вечером на остров Тайвань приземлился военный самолет с делегацией конгрессменов США."9 ноября командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая организовало боевое патрулирование в направлении Тайваньского пролива с целью проверки и повышения боеспособности и потенциала совместных действий различных родов и видов войск", - говорится в заявлении командования Восточной зоны НОАК в социальной сети WeChat.В командовании отметили, что это "необходимые меры для защиты национального суверенитета", которые вызваны "серьезными ошибочными действиями определенных стран" в отношении тайваньского вопроса.Ранее Министерство обороны Китая решительно осудило визит конгрессменов США на Тайвань и призвало Вашингтон немедленно прекратить провокации.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября в общей сложности направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.

https://ria.ru/20211109/knr-1758264698.html

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в мире, сша, китай, тайвань, гоминьдан, минобороны китая