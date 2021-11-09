Вооруженные силы Китая проведут патрулирование у берегов Тайваня
Армия Китая проведет патрулирование у Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США
Ранее тайваньское новостное агентство Central News Agency сообщило, что во вторник вечером на остров Тайвань приземлился военный самолет с делегацией конгрессменов США.
"9 ноября командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая организовало боевое патрулирование в направлении Тайваньского пролива с целью проверки и повышения боеспособности и потенциала совместных действий различных родов и видов войск", - говорится в заявлении командования Восточной зоны НОАК в социальной сети WeChat.
В командовании отметили, что это "необходимые меры для защиты национального суверенитета", которые вызваны "серьезными ошибочными действиями определенных стран" в отношении тайваньского вопроса.
Ранее Министерство обороны Китая решительно осудило визит конгрессменов США на Тайвань и призвало Вашингтон немедленно прекратить провокации.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября в общей сложности направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.