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Сухопутную границу между Гонконгом и Китаем могут открыть к июню 2022 года
Сухопутную границу между Гонконгом и Китаем могут открыть к июню 2022 года - РИА Новости, 09.11.2021
Сухопутную границу между Гонконгом и Китаем могут открыть к июню 2022 года
Полное открытие сухопутной границы между Гонконгом и материковым Китаем для вакцинированных лиц ожидается не позднее июня следующего года, сообщает во вторник... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T08:44
2021-11-09T08:44
2021-11-09T08:44
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ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости. Полное открытие сухопутной границы между Гонконгом и материковым Китаем для вакцинированных лиц ожидается не позднее июня следующего года, сообщает во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.Источники издания отмечают, что власти намерены отменить обязательный карантин при пересечении границы Гонконга и Китая не позднее июня 2022 года. На данный момент при пересечении границы карантин обязателен, даже если человек вакцинирован.Власти намерены реализовать трёхступенчатый план, в рамках которого на первом этапе с середины декабря этого года начнет действовать система ежедневных квот, при этом попасть на материк пока можно будет только через город Шэньчжэнь в провинции Гуандун. В феврале норму квот планируется расширить, и в случае, если не будет новых вспышек COVID-19, к июню следует ожидать возобновления нормальной работы нескольких пограничных пунктов между Гонконгом и материком.По словам одного из источников, вопрос открытия границы между материком и специальным административным районом привлек внимание высшего китайского руководства, и все стороны прикладывают усилия, чтобы это произошло.Отмечается, что в 2019 году границу между Гонконгом и материковым Китаем пересекли более 230 миллионов человек, а в 2020 году - только 17,5 миллиона, и большинство из них в рамках тех или иных исключений.В понедельник в Гонконге впервые за почти месяц не было выявлено ни одного случая COVID-19, всего за время пандемии в специальном административном районе коронавирусной инфекцией заразились 12 368 человек, из них 213 от болезни скончались. Согласно последним данным, более 66% жителей Гонконга уже полностью привились от коронавирусной инфекции.
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в мире, китай, гонконг, гуандун
Сухопутную границу между Гонконгом и Китаем могут открыть к июню 2022 года
Открытие сухопутной границы между Гонконгом и Китаем ожидается в июне следующего года
ПЕКИН, 9 ноя – РИА Новости.
Полное открытие сухопутной границы между Гонконгом
и материковым Китаем для вакцинированных лиц ожидается не позднее июня следующего года, сообщает во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
Источники издания отмечают, что власти намерены отменить обязательный карантин при пересечении границы Гонконга и Китая
не позднее июня 2022 года. На данный момент при пересечении границы карантин обязателен, даже если человек вакцинирован.
Власти намерены реализовать трёхступенчатый план, в рамках которого на первом этапе с середины декабря этого года начнет действовать система ежедневных квот, при этом попасть на материк пока можно будет только через город Шэньчжэнь в провинции Гуандун
. В феврале норму квот планируется расширить, и в случае, если не будет новых вспышек COVID-19, к июню следует ожидать возобновления нормальной работы нескольких пограничных пунктов между Гонконгом и материком.
По словам одного из источников, вопрос открытия границы между материком и специальным административным районом привлек внимание высшего китайского руководства, и все стороны прикладывают усилия, чтобы это произошло.
Отмечается, что в 2019 году границу между Гонконгом и материковым Китаем пересекли более 230 миллионов человек, а в 2020 году - только 17,5 миллиона, и большинство из них в рамках тех или иных исключений.
В понедельник в Гонконге впервые за почти месяц не было выявлено ни одного случая COVID-19, всего за время пандемии в специальном административном районе коронавирусной инфекцией заразились 12 368 человек, из них 213 от болезни скончались. Согласно последним данным, более 66% жителей Гонконга уже полностью привились от коронавирусной инфекции.