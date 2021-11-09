https://ria.ru/20211109/kiev-1758310211.html

Эксперт назвал условие, при котором Киев начнет боевые действия в Донбассе

Эксперт назвал условие, при котором Киев начнет боевые действия в Донбассе - РИА Новости, 09.11.2021

Эксперт назвал условие, при котором Киев начнет боевые действия в Донбассе

Киев может начать активные боевые действия в Донбассе не по своему желанию, а по решению НАТО, считает военный эксперт, экс-офицер Народной милиции... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:45

2021-11-09T20:45

2021-11-09T20:45

киев

сша

нато

военно-морские силы сша

донбасс

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Киев может начать активные боевые действия в Донбассе не по своему желанию, а по решению НАТО, считает военный эксперт, экс-офицер Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.Минобороны России отреагировало на действия США в Черноморском регионе, подчеркнув, что налицо изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе. Ранее в Черное море зашли вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США.Он указал на некоторые признаки такой подготовки, например, восстановление восточно-европейских натовских командных структур, которые были распущены в конце "холодной войны".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211109/dnr-1758248597.html

киев

сша

донбасс

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киев, сша, нато, военно-морские силы сша, донбасс, днр, лнр, ситуация в днр и лнр