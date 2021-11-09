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Эксперт назвал условие, при котором Киев начнет боевые действия в Донбассе
Эксперт назвал условие, при котором Киев начнет боевые действия в Донбассе - РИА Новости, 09.11.2021
Эксперт назвал условие, при котором Киев начнет боевые действия в Донбассе
Киев может начать активные боевые действия в Донбассе не по своему желанию, а по решению НАТО, считает военный эксперт, экс-офицер Народной милиции... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T20:45
2021-11-09T20:45
киев
сша
нато
военно-морские силы сша
донбасс
днр
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Киев может начать активные боевые действия в Донбассе не по своему желанию, а по решению НАТО, считает военный эксперт, экс-офицер Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.Минобороны России отреагировало на действия США в Черноморском регионе, подчеркнув, что налицо изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе. Ранее в Черное море зашли вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США.Он указал на некоторые признаки такой подготовки, например, восстановление восточно-европейских натовских командных структур, которые были распущены в конце "холодной войны".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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киев, сша, нато, военно-морские силы сша, донбасс, днр, лнр, ситуация в днр и лнр
20:45 09.11.2021
 
Эксперт назвал условие, при котором Киев начнет боевые действия в Донбассе

Военный эксперт: Киев начнет активные боевые действия в Донбассе только по решению НАТО

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Киев может начать активные боевые действия в Донбассе не по своему желанию, а по решению НАТО, считает военный эксперт, экс-офицер Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань.
Минобороны России отреагировало на действия США в Черноморском регионе, подчеркнув, что налицо изучение возможного театра военных действий при подготовке Киевом силового решения в Донбассе. Ранее в Черное море зашли вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США.
"Начиная с 2014 года идет освоение НАТО территории Украины для подготовки к будущей войне. Это называется "обжить территорию на театре военных действий". Это идет неспешно, последовательно, этап за этапом. Америка и Англия — это две основные страны, которые делают это. США занимаются морскими базами, подготовкой к действиям на Черном море, а англичане заняты сухопутными операциями", - сказал РИА Новости Астрахань.
Он указал на некоторые признаки такой подготовки, например, восстановление восточно-европейских натовских командных структур, которые были распущены в конце "холодной войны".
"Киев так или иначе рассчитывает, что воевать в Донбассе ему придется не только своими, но и чужими руками. У НАТО есть и свои интересы — это господство в Черном море, это, так или иначе, запирание России в ее границах, это превосходство в воздухе. И в этом смысле украинская территория альянсу нужна, и он будет ее осваивать. Я думаю, что при этом воевать в Донбассе Киев будет по команде и под управлением альянса. И тогда, когда это нужно будет альянсу, а не Киеву", - сказал Астрахань.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Эсминец ВМС США Портер движется в Черное море - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
15:39
В ДНР высказались о военной активности США в Черном море
 
КиевСШАНАТОВоенно-морские силы СШАДонбассДНРЛНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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