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https://ria.ru/20211109/khaker-1758251664.html
Полный тезка разыскиваемого ФБР хакера зарегистрирован как ИП в Барнауле
Полный тезка разыскиваемого ФБР хакера зарегистрирован как ИП в Барнауле - РИА Новости, 09.11.2021
Полный тезка разыскиваемого ФБР хакера зарегистрирован как ИП в Барнауле
Полный тезка Евгения Полянина, разыскиваемого ФБР за киберпреступления, зарегистрирован в качестве ИП в Барнауле, среди дополнительных видов его деятельности... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:52
2021-11-09T15:52
технологии
барнаул
сша
алтайский край
федеральная налоговая служба (фнс россии)
фбр
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БАРНАУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Полный тезка Евгения Полянина, разыскиваемого ФБР за киберпреступления, зарегистрирован в качестве ИП в Барнауле, среди дополнительных видов его деятельности указана разработка программного обеспечения, говорится в выписке из ЕГРИП, предоставленной РИА Новости пресс-службой ФНС по Алтайскому краю."Полянин Евгений Игоревич… дата регистрации: 5.12.2019… сведения об основном виде деятельности: аренда и лизинг строительных машин и оборудования… сведения о дополнительных видах деятельности: разработка компьютерного программного обеспечения… Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий… Деятельность по управлению компьютерным оборудованием… Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий", - говорится в документе.Ранее США предъявили украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в список американских санкций. Васинский был арестован в Польше и может быть экстрадирован в США. Полянин же находится на свободе – как считает ФБР, в Барнауле.Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, которая сумела собрать с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. Конкретно Полянин заполучил 13 миллионов долларов, более 6 миллионов из них удалось конфисковать властям, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд. Штаты объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.
https://ria.ru/20211109/kreml-1758208173.html
барнаул
сша
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технологии, барнаул, сша, алтайский край, федеральная налоговая служба (фнс россии), фбр
15:52 09.11.2021
 
Полный тезка разыскиваемого ФБР хакера зарегистрирован как ИП в Барнауле

Полный тезка разыскиваемого ФБР за киберпреступления зарегистрирован как ИП в Барнауле

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БАРНАУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Полный тезка Евгения Полянина, разыскиваемого ФБР за киберпреступления, зарегистрирован в качестве ИП в Барнауле, среди дополнительных видов его деятельности указана разработка программного обеспечения, говорится в выписке из ЕГРИП, предоставленной РИА Новости пресс-службой ФНС по Алтайскому краю.
"Полянин Евгений Игоревич… дата регистрации: 5.12.2019… сведения об основном виде деятельности: аренда и лизинг строительных машин и оборудования… сведения о дополнительных видах деятельности: разработка компьютерного программного обеспечения… Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий… Деятельность по управлению компьютерным оборудованием… Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий", - говорится в документе.
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
12:53
Кремль сообщил о начале консультаций с США по киберпреступности
Ранее США предъявили украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в список американских санкций. Васинский был арестован в Польше и может быть экстрадирован в США. Полянин же находится на свободе – как считает ФБР, в Барнауле.
Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, которая сумела собрать с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. Конкретно Полянин заполучил 13 миллионов долларов, более 6 миллионов из них удалось конфисковать властям, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд. Штаты объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.
 
ТехнологииБарнаулСШААлтайский крайФедеральная налоговая служба (ФНС России)ФБР
 
 
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