https://ria.ru/20211109/kerch-1758180278.html
Последователи убийцы из керченского колледжа получили реальные сроки
Последователи убийцы из керченского колледжа получили реальные сроки - РИА Новости, 09.11.2021
Последователи убийцы из керченского колледжа получили реальные сроки
Южный окружной военный суд приговорил к реальным срокам двух последователей убийцы из керченского колледжа, планировавших аналогичные теракты, сообщает во... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:12
2021-11-09T11:12
2021-11-09T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к реальным срокам двух последователей убийцы из керченского колледжа, планировавших аналогичные теракты, сообщает во вторник крымское управление ФСБ РФ.Подростки были задержаны в феврале 2020 года в Керчи. По данным следствия, они планировали два теракта в неких образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных."Решением Южного окружного военного суда подсудимые признаны виновными в [приготовлении к терактам по предварительному сговору] и приговорены к семи годам воспитательной колонии и к четырем годам колонии общего режима соответственно", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что жители Керчи, 2003 и 2004 годов рождения, являются "сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова", причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года."Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в социальных сетях и мессенджерах так называемые "группы смерти", в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений", - подчеркнули в ведомстве.Процесс проходил в военном суде, поскольку касается терроризма.Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября 2018 года: студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв, после чего застрелил 20 человек и ранил более 50, после чего покончил с собой. Это крупнейшее массовое убийство в российских учебных заведениях со времен теракта в Беслане (2004 год).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), керчь, россия
Последователи убийцы из керченского колледжа получили реальные сроки
Готовящие теракты последователи керченского стрелка получили реальные сроки
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости.
Южный окружной военный суд приговорил к реальным срокам двух последователей убийцы из керченского колледжа, планировавших аналогичные теракты, сообщает во вторник крымское управление ФСБ РФ
.
Подростки были задержаны в феврале 2020 года в Керчи
. По данным следствия, они планировали два теракта в неких образовательных учреждениях и успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных.
"Решением Южного окружного военного суда подсудимые признаны виновными в [приготовлении к терактам по предварительному сговору] и приговорены к семи годам воспитательной колонии и к четырем годам колонии общего режима соответственно", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что жители Керчи, 2003 и 2004 годов рождения, являются "сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова", причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.
"Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в социальных сетях и мессенджерах так называемые "группы смерти", в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений", - подчеркнули в ведомстве.
Процесс проходил в военном суде, поскольку касается терроризма.
Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября 2018 года: студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв, после чего застрелил 20 человек и ранил более 50, после чего покончил с собой. Это крупнейшее массовое убийство в российских учебных заведениях со времен теракта в Беслане
(2004 год).