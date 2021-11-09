https://ria.ru/20211109/izrail-1758206407.html
В Израиле ликвидировали крупнейшую сеть торговли нелегальным оружием
В Израиле ликвидировали крупнейшую сеть торговли нелегальным оружием - РИА Новости, 09.11.2021
В Израиле ликвидировали крупнейшую сеть торговли нелегальным оружием
Полиция Израиля сообщила о ликвидации крупнейшей подпольной сети по торговле оружием, операция состоялась благодаря завербованному в криминальной структуре... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:46
2021-11-09T12:46
2021-11-09T12:46
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Полиция Израиля сообщила о ликвидации крупнейшей подпольной сети по торговле оружием, операция состоялась благодаря завербованному в криминальной структуре агенту."Сегодня утром 1600 полицейских, в том числе бойцы пограничной полиции и спецназа, совершили рейд и провели операцию по аресту 64 подозреваемых из 25 населенных пунктов", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.В ходе операции было изъято значительное количество оружия и боеприпасов, которое попало в Израиль контрабандным путём или было украдено с военных баз ЦАХАЛ. Операция стала возможна благодаря члену преступной группировки, завербованному полицией в августе 2020 года. За последний год он совершил 48 сделок по закупке оружия и боеприпасов на общую сумму около 4 миллионов шекелей, в числе купленного оружия были пулемет, штурмовые винтовки, автоматы и пистолеты. Израильские СМИ сообщают, что среди задержанных участников подпольной сети есть военнослужащие израильской армии."Это тайная операция, которую мы начали готовить около двух лет назад в северном округе страны. Мы всеми средствами боремся с насилием и преступностью в арабском секторе общества", - цитирует пресс-служба полиции заявление супер-интенданта ведомства Шимона Лави.Полиция отмечает, что речь идёт о крупнейшей операции по числу арестованных торговцев и изъятого оружия в истории Израиля.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, армия обороны израиля
В Израиле ликвидировали крупнейшую сеть торговли нелегальным оружием
Полиция Израиля ликвидировала крупнейшую подпольную сеть торговли оружием
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Полиция Израиля сообщила о ликвидации крупнейшей подпольной сети по торговле оружием, операция состоялась благодаря завербованному в криминальной структуре агенту.
"Сегодня утром 1600 полицейских, в том числе бойцы пограничной полиции и спецназа, совершили рейд и провели операцию по аресту 64 подозреваемых из 25 населенных пунктов", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.
В ходе операции было изъято значительное количество оружия и боеприпасов, которое попало в Израиль
контрабандным путём или было украдено с военных баз ЦАХАЛ
. Операция стала возможна благодаря члену преступной группировки, завербованному полицией в августе 2020 года. За последний год он совершил 48 сделок по закупке оружия и боеприпасов на общую сумму около 4 миллионов шекелей, в числе купленного оружия были пулемет, штурмовые винтовки, автоматы и пистолеты. Израильские СМИ сообщают, что среди задержанных участников подпольной сети есть военнослужащие израильской армии.
"Это тайная операция, которую мы начали готовить около двух лет назад в северном округе страны. Мы всеми средствами боремся с насилием и преступностью в арабском секторе общества", - цитирует пресс-служба полиции заявление супер-интенданта ведомства Шимона Лави.
Полиция отмечает, что речь идёт о крупнейшей операции по числу арестованных торговцев и изъятого оружия в истории Израиля.