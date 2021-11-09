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В Израиле ликвидировали крупнейшую сеть торговли нелегальным оружием
В Израиле ликвидировали крупнейшую сеть торговли нелегальным оружием - РИА Новости, 09.11.2021
В Израиле ликвидировали крупнейшую сеть торговли нелегальным оружием
Полиция Израиля сообщила о ликвидации крупнейшей подпольной сети по торговле оружием, операция состоялась благодаря завербованному в криминальной структуре... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:46
2021-11-09T12:46
в мире
израиль
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Полиция Израиля сообщила о ликвидации крупнейшей подпольной сети по торговле оружием, операция состоялась благодаря завербованному в криминальной структуре агенту."Сегодня утром 1600 полицейских, в том числе бойцы пограничной полиции и спецназа, совершили рейд и провели операцию по аресту 64 подозреваемых из 25 населенных пунктов", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.В ходе операции было изъято значительное количество оружия и боеприпасов, которое попало в Израиль контрабандным путём или было украдено с военных баз ЦАХАЛ. Операция стала возможна благодаря члену преступной группировки, завербованному полицией в августе 2020 года. За последний год он совершил 48 сделок по закупке оружия и боеприпасов на общую сумму около 4 миллионов шекелей, в числе купленного оружия были пулемет, штурмовые винтовки, автоматы и пистолеты. Израильские СМИ сообщают, что среди задержанных участников подпольной сети есть военнослужащие израильской армии."Это тайная операция, которую мы начали готовить около двух лет назад в северном округе страны. Мы всеми средствами боремся с насилием и преступностью в арабском секторе общества", - цитирует пресс-служба полиции заявление супер-интенданта ведомства Шимона Лави.Полиция отмечает, что речь идёт о крупнейшей операции по числу арестованных торговцев и изъятого оружия в истории Израиля.
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в мире, израиль, армия обороны израиля
12:46 09.11.2021
 
В Израиле ликвидировали крупнейшую сеть торговли нелегальным оружием

Полиция Израиля ликвидировала крупнейшую подпольную сеть торговли оружием

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Полиция Израиля сообщила о ликвидации крупнейшей подпольной сети по торговле оружием, операция состоялась благодаря завербованному в криминальной структуре агенту.
"Сегодня утром 1600 полицейских, в том числе бойцы пограничной полиции и спецназа, совершили рейд и провели операцию по аресту 64 подозреваемых из 25 населенных пунктов", - говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.
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В ходе операции было изъято значительное количество оружия и боеприпасов, которое попало в Израиль контрабандным путём или было украдено с военных баз ЦАХАЛ. Операция стала возможна благодаря члену преступной группировки, завербованному полицией в августе 2020 года. За последний год он совершил 48 сделок по закупке оружия и боеприпасов на общую сумму около 4 миллионов шекелей, в числе купленного оружия были пулемет, штурмовые винтовки, автоматы и пистолеты. Израильские СМИ сообщают, что среди задержанных участников подпольной сети есть военнослужащие израильской армии.
"Это тайная операция, которую мы начали готовить около двух лет назад в северном округе страны. Мы всеми средствами боремся с насилием и преступностью в арабском секторе общества", - цитирует пресс-служба полиции заявление супер-интенданта ведомства Шимона Лави.
Полиция отмечает, что речь идёт о крупнейшей операции по числу арестованных торговцев и изъятого оружия в истории Израиля.
 
В миреИзраильАрмия обороны Израиля
 
 
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