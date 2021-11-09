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В Иркутской области самолет вернулся в аэропорт из-за возможной поломки
В Иркутской области самолет вернулся в аэропорт из-за возможной поломки - РИА Новости, 09.11.2021
В Иркутской области самолет вернулся в аэропорт из-за возможной поломки
Самолет вернулся в аэропорт Иркутска из-за срабатывания индикатора неуборки стойки шасси, проводится доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:28
2021-11-09T17:28
2021-11-09T17:29
происшествия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
l-410
россия
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ИРКУТСК, 9 ноя – РИА Новости. Самолет вернулся в аэропорт Иркутска из-за срабатывания индикатора неуборки стойки шасси, проводится доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Отмечается, что авиаинцидент произошел с самолетом L-410, который вылетел во вторник в 14.50 (09.45 мск) с аэродрома Иркутска в поселок Казачинское.Самолет благополучно приземлился. На борту находились 11 пассажиров и 3 члена экипажа, никто не пострадал, добавляет следственное управление.
https://ria.ru/20211108/samolet-1757997114.html
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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), l-410, россия
17:28 09.11.2021 (обновлено: 17:29 09.11.2021)
В Иркутской области самолет вернулся в аэропорт из-за возможной поломки
СК начал проверку после возвращения самолета в аэропорт Иркутска из-за возможной поломки