https://ria.ru/20211109/irkutsk-1758279472.html

В Иркутской области самолет вернулся в аэропорт из-за возможной поломки

В Иркутской области самолет вернулся в аэропорт из-за возможной поломки - РИА Новости, 09.11.2021

В Иркутской области самолет вернулся в аэропорт из-за возможной поломки

Самолет вернулся в аэропорт Иркутска из-за срабатывания индикатора неуборки стойки шасси, проводится доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:28

2021-11-09T17:28

2021-11-09T17:29

происшествия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

l-410

россия

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ИРКУТСК, 9 ноя – РИА Новости. Самолет вернулся в аэропорт Иркутска из-за срабатывания индикатора неуборки стойки шасси, проводится доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Отмечается, что авиаинцидент произошел с самолетом L-410, который вылетел во вторник в 14.50 (09.45 мск) с аэродрома Иркутска в поселок Казачинское.Самолет благополучно приземлился. На борту находились 11 пассажиров и 3 члена экипажа, никто не пострадал, добавляет следственное управление.

https://ria.ru/20211108/samolet-1757997114.html

иркутск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), l-410, россия