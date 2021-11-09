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https://ria.ru/20211109/iran-1758277587.html
Иран заявил о намерении развивать оборонный потенциал, игнорируя США
Иран заявил о намерении развивать оборонный потенциал, игнорируя США - РИА Новости, 09.11.2021
Иран заявил о намерении развивать оборонный потенциал, игнорируя США
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во вторник в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом заявил, что Тегеран будет игнорировать... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:21
2021-11-09T17:21
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
магатэ
мид ирана
жан-ив ле дриан
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во вторник в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом заявил, что Тегеран будет игнорировать неконструктивное поведение Вашингтона и введение новых санкций, продолжая наращивать свой оборонный потенциал.В ходе переговоров Абдоллахиан также обсудил предстоящие переговоры по восстановлению СВПД в Вене. Ле Дриан призвал Тегеран к безотлагательному возобновлению переговоров, а также подчеркнул важность сотрудничества Ирана с МАГАТЭ."Игнорируя неконструктивные и санкционные действия США, мы продолжим наращивать оборонную мощь нашей страны", - приводит агентство Fars слова Абдоллахиана.В конце октября США на фоне своих заявлений о стремлении вернуться к переговорам по восстановлению ядерной сделки с Ираном ввели санкции против четверых иранских граждан, двоим из которых приписываются связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В список рестрикций американского минфина также попали две базирующиеся в Иране компании. Иран же считает полную отмену американских санкций основным условием возвращения США к переговорам по сделке.Затем на фоне заявлений Ирана об увеличении экспорта нефти иранские СМИ сообщили, что ВМС КСИР предотвратили захват Соединенными Штатами танкера с нефтью в Оманском заливе, отметив, что этим актом Вашингтон хотел помешать Тегерану экспортировать свою нефть. Во вторник иранские силы ПВО в завершении военных учений "Зульфакар 2021" на юге страны, перехватили два американских беспилотника.Напряжение между двумя странами происходят на фоне венских переговоров по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана. 20 июня завершился шестой раунд. В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.
https://radiosputnik.ria.ru/20211107/ucheniya-1757947063.html
https://ria.ru/20211108/sdelka-1758022034.html
сша
вашингтон (город)
оманский залив
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, магатэ, мид ирана, жан-ив ле дриан, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), оманский залив, джейк салливан
17:21 09.11.2021
 
Иран заявил о намерении развивать оборонный потенциал, игнорируя США

Глава МИД Ирана: Тегеран продолжит наращивать оборону, несмотря на санкции США

© AFP 2021 / Iranian Army officeИранская военная техника в районе ирано-азербайджанской границы
Иранская военная техника в районе ирано-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© AFP 2021 / Iranian Army office
Иранская военная техника в районе ирано-азербайджанской границы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во вторник в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом заявил, что Тегеран будет игнорировать неконструктивное поведение Вашингтона и введение новых санкций, продолжая наращивать свой оборонный потенциал.
В ходе переговоров Абдоллахиан также обсудил предстоящие переговоры по восстановлению СВПД в Вене. Ле Дриан призвал Тегеран к безотлагательному возобновлению переговоров, а также подчеркнул важность сотрудничества Ирана с МАГАТЭ.
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"Игнорируя неконструктивные и санкционные действия США, мы продолжим наращивать оборонную мощь нашей страны", - приводит агентство Fars слова Абдоллахиана.
В конце октября США на фоне своих заявлений о стремлении вернуться к переговорам по восстановлению ядерной сделки с Ираном ввели санкции против четверых иранских граждан, двоим из которых приписываются связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В список рестрикций американского минфина также попали две базирующиеся в Иране компании. Иран же считает полную отмену американских санкций основным условием возвращения США к переговорам по сделке.
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Затем на фоне заявлений Ирана об увеличении экспорта нефти иранские СМИ сообщили, что ВМС КСИР предотвратили захват Соединенными Штатами танкера с нефтью в Оманском заливе, отметив, что этим актом Вашингтон хотел помешать Тегерану экспортировать свою нефть. Во вторник иранские силы ПВО в завершении военных учений "Зульфакар 2021" на юге страны, перехватили два американских беспилотника.
Напряжение между двумя странами происходят на фоне венских переговоров по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана. 20 июня завершился шестой раунд. В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.
 
В миреСШАВашингтон (город)Джо БайденМАГАТЭМИД ИранаЖан-Ив Ле ДрианСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Оманский заливДжейк Салливан
 
 
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