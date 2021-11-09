https://ria.ru/20211109/iran-1758277587.html

Иран заявил о намерении развивать оборонный потенциал, игнорируя США

Иран заявил о намерении развивать оборонный потенциал, игнорируя США - РИА Новости, 09.11.2021

Иран заявил о намерении развивать оборонный потенциал, игнорируя США

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во вторник в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом заявил, что Тегеран будет игнорировать... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:21

2021-11-09T17:21

2021-11-09T17:21

в мире

сша

вашингтон (город)

джо байден

магатэ

мид ирана

жан-ив ле дриан

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752665560_0:113:1389:894_1920x0_80_0_0_f1f65e8bf90434098624e5f7631810e0.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во вторник в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом заявил, что Тегеран будет игнорировать неконструктивное поведение Вашингтона и введение новых санкций, продолжая наращивать свой оборонный потенциал.В ходе переговоров Абдоллахиан также обсудил предстоящие переговоры по восстановлению СВПД в Вене. Ле Дриан призвал Тегеран к безотлагательному возобновлению переговоров, а также подчеркнул важность сотрудничества Ирана с МАГАТЭ."Игнорируя неконструктивные и санкционные действия США, мы продолжим наращивать оборонную мощь нашей страны", - приводит агентство Fars слова Абдоллахиана.В конце октября США на фоне своих заявлений о стремлении вернуться к переговорам по восстановлению ядерной сделки с Ираном ввели санкции против четверых иранских граждан, двоим из которых приписываются связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В список рестрикций американского минфина также попали две базирующиеся в Иране компании. Иран же считает полную отмену американских санкций основным условием возвращения США к переговорам по сделке.Затем на фоне заявлений Ирана об увеличении экспорта нефти иранские СМИ сообщили, что ВМС КСИР предотвратили захват Соединенными Штатами танкера с нефтью в Оманском заливе, отметив, что этим актом Вашингтон хотел помешать Тегерану экспортировать свою нефть. Во вторник иранские силы ПВО в завершении военных учений "Зульфакар 2021" на юге страны, перехватили два американских беспилотника.Напряжение между двумя странами происходят на фоне венских переговоров по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана. 20 июня завершился шестой раунд. В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.

https://radiosputnik.ria.ru/20211107/ucheniya-1757947063.html

https://ria.ru/20211108/sdelka-1758022034.html

сша

вашингтон (город)

оманский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, магатэ, мид ирана, жан-ив ле дриан, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), оманский залив, джейк салливан