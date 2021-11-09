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https://ria.ru/20211109/instagram-1758316877.html
Instagram тестирует платные подписки на блогеров
Instagram тестирует платные подписки на блогеров - РИА Новости, 09.11.2021
Instagram тестирует платные подписки на блогеров
Соцсеть Instagram, принадлежащая компании Meta (ранее Facebook), тестирует возможность оформления для клиентов платной подписки на популярных блогеров, сообщил... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T21:54
2021-11-09T21:54
общество
технологии
instagram
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Соцсеть Instagram, принадлежащая компании Meta (ранее Facebook), тестирует возможность оформления для клиентов платной подписки на популярных блогеров, сообщил портал TechCrunch.Издание отмечает, что ещё в начале года соцсеть заявила, что изучит идею подписки на блогеров, и после этого Instagram начала разрабатывать функцию, которая позволяла бы видеть "сториз" блогеров только их подписчикам.По данным издания, идея подписки заключается в том, что пользователи будут выплачивать небольшие регулярные взносы для эксклюзивного доступа к информации на страничках своих любимых блогеров."Похоже, компания готова запустить подписки на блогеров для более широкого тестирования. По данным независимых сервисов, отслеживающих приложения, Instagram недавно добавил в свое американское приложение в раздел "Встроенные покупки" опцию "Instagram Subscriptions" ("Подписки в Instagram" - ред.)", - сообщает издание. Эти изменения отследили сервисы Sensor Tower и Apptopia.Платформа аналитики Sensor Tower сообщает, что опция "Instagram Subscriptions" появилась во встроенных покупках американской версии приложения ещё 1 ноября, этот пакет товаров стоил 4,99 доллара, 3 ноября был добавлен пакет стоимостью 0,99 доллара. А ранее во встроенных покупках были добавлены "Instagram Badges" - виртуальные товары стоимостью от 0,99 до 4,99 доллара, которые фанаты могут приобрести во время прямых трансляций, чтобы поддержать блогеров.В российской версии приложения стоимость "Instagram Subscriptions" составляет 99 рублей, убедилась корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20211109/instagram-1758120848.html
https://ria.ru/20211020/instagram-1755389243.html
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общество, технологии, instagram
21:54 09.11.2021
 
Instagram тестирует платные подписки на блогеров

Instagram тестирует платные подписки на блогеров, в России услуга стоит 99 рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Соцсеть Instagram, принадлежащая компании Meta (ранее Facebook), тестирует возможность оформления для клиентов платной подписки на популярных блогеров, сообщил портал TechCrunch.
Издание отмечает, что ещё в начале года соцсеть заявила, что изучит идею подписки на блогеров, и после этого Instagram начала разрабатывать функцию, которая позволяла бы видеть "сториз" блогеров только их подписчикам.
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По данным издания, идея подписки заключается в том, что пользователи будут выплачивать небольшие регулярные взносы для эксклюзивного доступа к информации на страничках своих любимых блогеров.
"Похоже, компания готова запустить подписки на блогеров для более широкого тестирования. По данным независимых сервисов, отслеживающих приложения, Instagram недавно добавил в свое американское приложение в раздел "Встроенные покупки" опцию "Instagram Subscriptions" ("Подписки в Instagram" - ред.)", - сообщает издание. Эти изменения отследили сервисы Sensor Tower и Apptopia.
Платформа аналитики Sensor Tower сообщает, что опция "Instagram Subscriptions" появилась во встроенных покупках американской версии приложения ещё 1 ноября, этот пакет товаров стоил 4,99 доллара, 3 ноября был добавлен пакет стоимостью 0,99 доллара. А ранее во встроенных покупках были добавлены "Instagram Badges" - виртуальные товары стоимостью от 0,99 до 4,99 доллара, которые фанаты могут приобрести во время прямых трансляций, чтобы поддержать блогеров.
В российской версии приложения стоимость "Instagram Subscriptions" составляет 99 рублей, убедилась корреспондент РИА Новости.
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