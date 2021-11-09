https://ria.ru/20211109/instagram-1758316877.html

Instagram тестирует платные подписки на блогеров

Instagram тестирует платные подписки на блогеров - РИА Новости, 09.11.2021

Instagram тестирует платные подписки на блогеров

Соцсеть Instagram, принадлежащая компании Meta (ранее Facebook), тестирует возможность оформления для клиентов платной подписки на популярных блогеров, сообщил... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T21:54

2021-11-09T21:54

2021-11-09T21:54

общество

технологии

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597889509_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a5bddeaa9dc0a319055548b637c7bf4f.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Соцсеть Instagram, принадлежащая компании Meta (ранее Facebook), тестирует возможность оформления для клиентов платной подписки на популярных блогеров, сообщил портал TechCrunch.Издание отмечает, что ещё в начале года соцсеть заявила, что изучит идею подписки на блогеров, и после этого Instagram начала разрабатывать функцию, которая позволяла бы видеть "сториз" блогеров только их подписчикам.По данным издания, идея подписки заключается в том, что пользователи будут выплачивать небольшие регулярные взносы для эксклюзивного доступа к информации на страничках своих любимых блогеров."Похоже, компания готова запустить подписки на блогеров для более широкого тестирования. По данным независимых сервисов, отслеживающих приложения, Instagram недавно добавил в свое американское приложение в раздел "Встроенные покупки" опцию "Instagram Subscriptions" ("Подписки в Instagram" - ред.)", - сообщает издание. Эти изменения отследили сервисы Sensor Tower и Apptopia.Платформа аналитики Sensor Tower сообщает, что опция "Instagram Subscriptions" появилась во встроенных покупках американской версии приложения ещё 1 ноября, этот пакет товаров стоил 4,99 доллара, 3 ноября был добавлен пакет стоимостью 0,99 доллара. А ранее во встроенных покупках были добавлены "Instagram Badges" - виртуальные товары стоимостью от 0,99 до 4,99 доллара, которые фанаты могут приобрести во время прямых трансляций, чтобы поддержать блогеров.В российской версии приложения стоимость "Instagram Subscriptions" составляет 99 рублей, убедилась корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20211109/instagram-1758120848.html

https://ria.ru/20211020/instagram-1755389243.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, instagram