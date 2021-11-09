Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/gum-1758317506.html
ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября
ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября - РИА Новости, 09.11.2021
ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября
ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади в Москве 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМ-катка. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T22:13
2021-11-09T22:16
общество
москва
гум
катки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156250/39/1562503905_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cc6b095a76dcc23bbf51f948c3748fd.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади в Москве 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМ-катка.Отмечается, что помимо развлечений и праздничной атмосферы, ГУМ-Каток выступает и социально направленным проектом – на первые четыре сеанса по будням все желающие могут прийти бесплатно.Программа этого сезона традиционно включает в себя бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта, уточнили в пресс-службе.Также уточняется, что в целях безопасности ГУМ-Каток соблюдает все необходимые меры предосторожности: вход возможен только по QR-коду вакцинации против COVID-19 или с отрицательным ПЦР, для гостей предусмотрены одноразовые маски, а допустимое количество катающихся на каждом сеансе составит не более 450 человек, что позволит соблюсти социальную дистанцию.
https://ria.ru/20211109/podmoskove-1758189611.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156250/39/1562503905_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f0abb51649d5e28d8eb8ce5db2da51d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, гум, катки
22:13 09.11.2021 (обновлено: 22:16 09.11.2021)
 
ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября

ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади в Москве 29 ноября

© Фото : пресс-служба ГУМа ГУМ-Ярмарка на Красной площади
 ГУМ-Ярмарка на Красной площади - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : пресс-служба ГУМа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади в Москве 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМ-катка.
"Главный каток страны на Красной площади откроется по расписанию. 29 ноября, уже в 16-й раз, ГУМ-Каток откроется, чтобы дарить москвичам и гостям столицы самое праздничное настроение... ГУМ-Каток готовит множество сюрпризов и событий, среди которых яркие праздники, звездные мастер-классы и представления... ГУМ-Ярмарка встретит первых гостей уже 29 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо развлечений и праздничной атмосферы, ГУМ-Каток выступает и социально направленным проектом – на первые четыре сеанса по будням все желающие могут прийти бесплатно.
Программа этого сезона традиционно включает в себя бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта, уточнили в пресс-службе.
"Каждую субботу на льду ГУМ-Катка мастер-классы будет давать Алексей Яшин, чемпион мира по хоккею... Среди других заявленных героев этого года – один из сильнейших фигуристов СССР Юрий Овчинников, который даст мастер-классы по фигурному катанию. Мастер-классы пройдут несколько раз за сезон", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в целях безопасности ГУМ-Каток соблюдает все необходимые меры предосторожности: вход возможен только по QR-коду вакцинации против COVID-19 или с отрицательным ПЦР, для гостей предусмотрены одноразовые маски, а допустимое количество катающихся на каждом сеансе составит не более 450 человек, что позволит соблюсти социальную дистанцию.
Отдыхающий катается на льду открывшегося катка Южный плюс в Лужниках - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
11:40Новости Подмосковья
В Подмосковье в декабре откроют четыре новых катка для массового катания
 
ОбществоМоскваГУМКатки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Лента новостейМолния
Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови