https://ria.ru/20211109/gum-1758317506.html

ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября

ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября - РИА Новости, 09.11.2021

ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября

ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади в Москве 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМ-катка. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T22:13

2021-11-09T22:13

2021-11-09T22:16

общество

москва

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади в Москве 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМ-катка.Отмечается, что помимо развлечений и праздничной атмосферы, ГУМ-Каток выступает и социально направленным проектом – на первые четыре сеанса по будням все желающие могут прийти бесплатно.Программа этого сезона традиционно включает в себя бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта, уточнили в пресс-службе.Также уточняется, что в целях безопасности ГУМ-Каток соблюдает все необходимые меры предосторожности: вход возможен только по QR-коду вакцинации против COVID-19 или с отрицательным ПЦР, для гостей предусмотрены одноразовые маски, а допустимое количество катающихся на каждом сеансе составит не более 450 человек, что позволит соблюсти социальную дистанцию.

https://ria.ru/20211109/podmoskove-1758189611.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, гум, катки