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ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября
ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября - РИА Новости, 09.11.2021
ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября
ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади в Москве 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМ-катка. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T22:13
2021-11-09T22:13
2021-11-09T22:16
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади в Москве 29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМ-катка.Отмечается, что помимо развлечений и праздничной атмосферы, ГУМ-Каток выступает и социально направленным проектом – на первые четыре сеанса по будням все желающие могут прийти бесплатно.Программа этого сезона традиционно включает в себя бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта, уточнили в пресс-службе.Также уточняется, что в целях безопасности ГУМ-Каток соблюдает все необходимые меры предосторожности: вход возможен только по QR-коду вакцинации против COVID-19 или с отрицательным ПЦР, для гостей предусмотрены одноразовые маски, а допустимое количество катающихся на каждом сеансе составит не более 450 человек, что позволит соблюсти социальную дистанцию.
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общество, москва, гум, катки
22:13 09.11.2021 (обновлено: 22:16 09.11.2021)
ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября
ГУМ-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади в Москве 29 ноября
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ГУМ
-каток и ГУМ-ярмарка откроются на Красной площади в Москве
29 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМ-катка.
"Главный каток страны на Красной площади откроется по расписанию. 29 ноября, уже в 16-й раз, ГУМ-Каток откроется, чтобы дарить москвичам и гостям столицы самое праздничное настроение... ГУМ-Каток готовит множество сюрпризов и событий, среди которых яркие праздники, звездные мастер-классы и представления... ГУМ-Ярмарка встретит первых гостей уже 29 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо развлечений и праздничной атмосферы, ГУМ-Каток выступает и социально направленным проектом – на первые четыре сеанса по будням все желающие могут прийти бесплатно.
Программа этого сезона традиционно включает в себя бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта, уточнили в пресс-службе.
"Каждую субботу на льду ГУМ-Катка мастер-классы будет давать Алексей Яшин, чемпион мира по хоккею... Среди других заявленных героев этого года – один из сильнейших фигуристов СССР
Юрий Овчинников, который даст мастер-классы по фигурному катанию. Мастер-классы пройдут несколько раз за сезон", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в целях безопасности ГУМ-Каток соблюдает все необходимые меры предосторожности: вход возможен только по QR-коду вакцинации против COVID-19 или с отрицательным ПЦР, для гостей предусмотрены одноразовые маски, а допустимое количество катающихся на каждом сеансе составит не более 450 человек, что позволит соблюсти социальную дистанцию.