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Более половины населения Москвы вакцинировались от гриппа
Более половины населения Москвы вакцинировались от гриппа - РИА Новости, 09.11.2021
Более половины населения Москвы вакцинировались от гриппа
Около 6,1 миллиона человек, или 52,42% населения города привились от гриппа в Москве, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:43
2021-11-09T11:43
2021-11-09T11:43
общество
грипп
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп в россии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Около 6,1 миллиона человек, или 52,42% населения города привились от гриппа в Москве, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве."Управлением Роспотребнадзора по Москве осуществляется мониторинг за иммунизацией населения города против гриппа. По состоянию на 8 ноября текущего года в Москве привито от гриппа около 6,1 миллиона человек, что составляет 52,42% от численности населения города, при этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 64,30%", - говорится в сообщении.В настоящее время мобильные пункты вакцинации от гриппа закончили свою работу, вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в том числе в 256 городских поликлиниках, и в 224 детских городских поликлиниках), и в негосударственных медицинских организациях.Помимо этого, по согласованию с департаментом здравоохранения возможно организовать выездную вакцинацию против сезонного гриппа в организованных коллективах по месту работы, а также за счёт средств предприятий и граждан по полису добровольного медицинского страхования.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, грипп, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп в россии
Более половины населения Москвы вакцинировались от гриппа
В Москве около 6,1 миллиона человек сделали прививку от гриппа
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Около 6,1 миллиона человек, или 52,42% населения города привились от гриппа в Москве
, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора
по Москве.
"Управлением Роспотребнадзора по Москве осуществляется мониторинг за иммунизацией населения города против гриппа. По состоянию на 8 ноября текущего года в Москве привито от гриппа около 6,1 миллиона человек, что составляет 52,42% от численности населения города, при этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 64,30%", - говорится в сообщении.
В настоящее время мобильные пункты вакцинации от гриппа закончили свою работу, вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в том числе в 256 городских поликлиниках, и в 224 детских городских поликлиниках), и в негосударственных медицинских организациях.
Помимо этого, по согласованию с департаментом здравоохранения возможно организовать выездную вакцинацию против сезонного гриппа в организованных коллективах по месту работы, а также за счёт средств предприятий и граждан по полису добровольного медицинского страхования.