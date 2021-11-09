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Более половины населения Москвы вакцинировались от гриппа

Более половины населения Москвы вакцинировались от гриппа - РИА Новости, 09.11.2021

Более половины населения Москвы вакцинировались от гриппа

Около 6,1 миллиона человек, или 52,42% населения города привились от гриппа в Москве, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:43

2021-11-09T11:43

2021-11-09T11:43

общество

грипп

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

грипп в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Около 6,1 миллиона человек, или 52,42% населения города привились от гриппа в Москве, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве."Управлением Роспотребнадзора по Москве осуществляется мониторинг за иммунизацией населения города против гриппа. По состоянию на 8 ноября текущего года в Москве привито от гриппа около 6,1 миллиона человек, что составляет 52,42% от численности населения города, при этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 64,30%", - говорится в сообщении.В настоящее время мобильные пункты вакцинации от гриппа закончили свою работу, вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (в том числе в 256 городских поликлиниках, и в 224 детских городских поликлиниках), и в негосударственных медицинских организациях.Помимо этого, по согласованию с департаментом здравоохранения возможно организовать выездную вакцинацию против сезонного гриппа в организованных коллективах по месту работы, а также за счёт средств предприятий и граждан по полису добровольного медицинского страхования.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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